Kristiansund slet seg til seier mot Haugesund etter flere annullerte mål

Med et av Eliteseriens beste hjemmelag mot et av Eliteseriens dårligste bortelag trodde mange på hjemmeseier da Kristiansund jaktet nye poeng i kampen om medalje, men hjemmelaget måtte kjempe for seieren.

Høyreback Snorre Strand Nilsen ble matchvinnerhelten til slutt.

– Det var mye glede og mye lettelse. Det var utrolig deilig. KBK på hjemmebane, da er det alltid tre poeng som står i huet. Vi viser igjen at vi har et veldig sterkt lag som klarer å fighte oss tilbake når vi ligger under, sa han til Discovery etter kampen.

Kristiansund tok ledelsen etter drøyt åtte minutters spill da Sander Kartum dukket opp i boksen og smalt inn sitt fjerde mål for sesongen, men de ble etter hvert liggende under til langt ut i kampen.

For Haugesund gikk opp til 2-1 etter mål fra Benjamin Tiedemann Hansen og Niklas Sandberg. Sondre Liseth hadde to annullerte mål på stillingen 1-1, men det var Kristiansund som tok siste stikk etter at innbytter Torgil Gjertsen hadde utlignet kvarteret før slutt.

For i det 88. minutt scoret Strand Nilsen vinnermålet da Kristiansund presset på for å sikre seieren. Like før hadde Kristoffer Velde brent en stor sjanse for Haugesund.

To scoringer og to annullerte mål

Det ble en fartsfylt åpning på kampen, med mål i begge ender etter det hadde gått drøyt 20 minutter. Kartums åpningsmål kom etter et langt innkast som ble stusset ned i feltet til den tidligere Stjørdals/Blink-profilen som satte inn 1-0.

Kristiansund la et godt press på bortelaget, med flere cornere etter rundt et kvarters spill, men det var Haugesund som sto for kampens neste mål. En presis dødball fra Kristoffer Velde ble stusset inn i mål av Tiedemann Hansen.

Mål preger fotballkamper og Haugesund tok initiativet i kampen. Etter 28 minutter satt Liseth ballen i mål, men Haugesund-spilleren ble avvinket for en veldig knepen offside.

Sju minutter senere ble nok et mål annullert for Haugesund. Nok en gang var det Liseth som fikk ballen i mål og nok en gang ble det avvinket for offside. Denne gangen var det offside på Tiedemann Hansen i en duell i forkant av skuddet til Liseth.

Snudde kampen

Kristiansund avsluttet en forrykende 1. omgang best, men det var Haugesund som endelig skulle få juble for gyldig mål like etter pause.

For i det 50. minutt var det aldri snakk om noen offside da Sandberg fikk ballen ute på høyrekanten. 26-åringen dro seg flott inn i banen og avsluttet enda bedre med et skrudd skudd via borterste stolpe og inn.

Det var langt færre sjanser å spore i 2. omgang, men med et snaut kvarter igjen å spille kjempet Kristiansund seg tilbake. En retur fra keeper datt ned igjen i feltet, der Gjertsen dukket opp og snek ballen inn via et par Haugesund-bein.

– Føler vi er bedre

Velde kunne avgjort for Haugesund med ti minutter av ordinær tid, men alene med keeper chippet kantspilleren ballen over mål.

Missen ble skjebnesvanger, for Kristiansund sikret seier i sluttminuttene nok en gang. Som mot Haugesund sist helg kom vinnermålet helt på tampen.

– Hadde vi vunnet hadde vi vært skikkelig med også. Det er noe jævla piss. Jeg føler vi er bedre enn de, men du må ha marginer med deg, og det har vi ikke i dag, sa Haugesunds Niklas Sandberg.

Kristiansund skal til Oslo for å spille mot KFUM i cupen onsdag, med et nytt bortemøte mot Brann neste helg i Eliteserien. Haugesund er allerede ute av cupen og må vente til neste søndag før de kan spille neste kamp mot Odd i ligaen.

Kampfakta:

Eliteserien menn lørdag, 19. runde:

Kristiansund – Haugesund 3-2 (1-1)

Mål: 1-0 Sander Kartum (9), 1-1 Benjamin Tiedemann Hansen (22), 1-2 Niklas Sandberg (50), 2-2 Torgil Gjertsen (76), 3-2 Snorre Strand Nilsen (88).

Gult kort: Snorre Strand Nilsen, Kristiansund.

Lagene :

Kristiansund (4-3-3): Sean McDermott – Snorre Strand Nilsen, Andreas Hopmark, Dan Peter Ulvestad, Christoffer Aasbak – Sander Kartum (Liridon Kalludra fra 61.), Amidou Diop (Max Normann Williamsen fra 75.), Jesper Isaksen (Aliou Coly fra 61.) – Bendik Bye, Moses Mawa (Torgil Gjertsen fra 75.), Agon Mucolli (Amin Askar fra 90.).

Haugesund (4-2-3-1): Egil Selvik – Thore Pedersen, Ulrik Fredriksen, Benjamin Tiedemann Hansen, Alexander Stølås – Joakim Våge Nilsen, Peter Therkildsen – Niklas Sandberg (Mads Sande fra 90.), Sondre Liseth, Kristoffer Velde – Martin Samuelsen (Alexander Søderlund fra 72.).