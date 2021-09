Vecchia avgjorde for RBK langt på overtid – ødela Ondraseks comebackfest

I sin første kamp tilbake i Tromsø-drakten så Zdenek Ondrasek ut til å ha berget et kjærkomment Tromsø-poeng med assist og mål da gjestene hentet opp to måls RBK-ledelse, men på overtid glapp det.

RBKs nye spissjuvel Noah Holm sendte vertene i føringen snaut halvveis i første omgang etter vakkert forarbeid av Emil Conradsen Ceide og Emil Dahl Reitan. Kun fire minutter senere doblet Ceide til 2-0 med en heading på et RBK-hjørnespark.

Tomas Totland reduserte for Tromsø ti minutter før pause, etter at han ble headet igjennom av «kobraen» Ondrasek. Seks minutter etter pause inntok tsjekkeren selv hovedrollen og utlignet til 2-2 for gjestene fra nord.

Dermed så det ut til å tikke mot et meget sterkt poeng for Tromsø. Men fire minutter på overtid falt avgjørelsen. Stefano Vecchia dukket opp i TIL-boksen og satte inn den avgjørende 3-2 scoringen som sikret tre poeng.

Rosenborg klatrer med seier til 4.-plass på eliteserietabellen, kun poenget bak Kristiansund på medaljeplass. Tromsø er to poeng foran trioen helt i bunnen av tabellen.

Den hjemvendte sønn

Etter at Rosenborg scoret to mål på fire minutter snaut halvveis i den første omgangen, kalte TIL-trener Gaute Helstrup på lagets tidligere storscorer Zdenek Ondrasek. Tsjekkeren erstattet Daniel Berntsen etter 28 minutter, og han markerte seg umiddelbart.

Kun åtte minutter etter byttet var spissen svært delaktig i utligningen. Tromsø klarerte en lang ball opp mot kraftspissen, som var sterkest i duellen mot to RBK-forsvarere og fikk stusset ballen i bakrom. Den løse ballen ble plukket opp av en stormende Tomas Totland, som alene med André Hansen reduserte til 2-1 ti minutter før pause.

Tromsø fulgte samme oppskrift kun seks minutter ut i den andre omgangen. Denne gang var det Runar Espejord som forlenget ballen i bakrom etter en duell. Ondrasek oppfattet situasjonen raskest, og kom alene mot Hansen i RBK-buret. På elegant vis vippet han ballen over burvokteren og utlignet til 2-2 for tromsøværingene.

Lønn for strevet

Rosenborg fikk etter hvert lagt et stort trykk på Tromsø, som måtte forsvare seg heroisk i sluttminuttene på Lerkendal.

Minuttet før full tid var trønderne nære å legge en demper på TIL-festen. Vecchia fant Anders Konradsen godt plasser i Tromsø-boksen, men en god blokkering av Ruben Yttergård Jenssen hindret nettsus. Returen havnet derimot rett i beina på Reitan, som fikk fyre fra drøyt 16 meter. Men også dette forsøket ble blokkert.

Fire minutter på overtid slo det derimot sprekker i TIL-muren. Carlo Holse fikk lempet inn et innlegg mot Tromsøs bakerste stolpe. Der dukket Vecchia opp, og han kunne bukke inn tre viktige RBK-poeng.

