Glimt mistet serieledelsen etter svak poengdeling hjemme

Nok en gang viste Glimt svakheter mot lag som legger seg dypt i banen. Odd mestret det godt på Aspmyra og gjorde livet surt for vertenes offensive spillere.

Riktignok tok de gulkledde ledelsen i det 32. minutt på et hodestøt fra Ulrik Saltnes, men ellers var det særdeles tynt det Bodø/Glimt leverte foran egne supportere. Presisjonen var nesten helt fraværende.

Ledermålet kom da Hugo Vetlesen la inn i boksen og fant Saltnes. Kapteinen vant klart duellen med Odd-keeper Leopold Wahlstedt og stanget inn 1-0. Det var hans sjuende mål i Eliteserien i år og hans tredje på Glimts to siste kamper.

Utligning

Like etter kunne Vetlesen ha doblet ledelsen, men denne gangen var Wahlstedt på plass og ryddet unna. I stedet kom utligningen seks minutter før pause.

Sander Svendsen gikk for kraft og hamret et skudd i nettet. På veien var ballen innom Amahl Pellegrino.

– Det ble som jeg sa på forhånd. Vi møter et lavtliggende lag, og så har vi for mange som står og ser på at noen andre skal ordne det. Det blir for lite bevegelser og råskap, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen til Discovery foran 2. omgang.

Hjemmelaget hevet seg ikke slik Knutsen beordret. Odds oppskrift fortsatte å fungere også etter sidebytte.

Molde på topp

Bodø/Glimt sto med tre strake seirer i Eliteserien før søndagens oppgjør. Siden det ble 4-0 for Molde hjemme mot Mjøndalen, gikk romsdalingene forbi fjorårets mesterlag og inntok tabelltoppen. Odd tok sitt første bortepoeng på fire kamper.

Torsdag går Glimt løs på sitt første europeiske gruppespill noensinne. Da tar de gulkledde imot ukrainske Zorja Lugansk i den nyetablerte conferenceligaen. Tre dager senere har de bortekamp mot formsterke Viking i Stavanger.

Odds neste oppgave er hjemmemøtet med Lillestrøm førstkommende lørdag.

Kampfakta:

Eliteserien menn søndag, 18. runde:

Bodø/Glimt – Odd 1-1 (1-1)

Aspmyra, 2700 tilskuere

Mål: 1-0 Ulrik Saltnes (32), 1-1 Sander Svendsen (39).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Conrad Wallem, Odd.

Lagene :

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted (Joel Mvuka fra 90.), Brede Moe, Marius Lode, Fredrik Bjørkan – Hugo Vetlesen (Morten Konradsen fra 46.), Patrick Berg, Ulrik Saltnes – Ola Solbakken, Erik Botheim, Amahl Pellegrino (Pernambuco fra 83.).

Odd (4-3-3): Leopold Wahlstedt – Espen Ruud, Odin Bjørtuft, Magnus Lekven, Gilli Rólantsson – Markus André Kaasa, Filip Rønningen Jørgensen, Joshua Kitolano – Conrad Wallem, Flamur Kastrati (Tobias Lauritsen fra 65.), Sander Svendsen (Milan Jevtovic fra 65.).

Eliteserien fotball menn søndag, 18. runde:

Bodø/Glimt – Odd 1-1, Haugesund – Sarpsborg 2-1, Molde – Mjøndalen 4-0, Sandefjord – Vålerenga 3-0, Strømsgodset – Kristiansund 1-2.

Senere kampstart: Rosenborg – Tromsø (20.00).

Spilt lørdag: Lillestrøm – Brann 2-3, Stabæk – Viking 1-3.