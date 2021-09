Ohi-dobbel da Molde tok tilbake tabelltoppen

Molde sto med to strake eliteserietap og fire strake tap totalt, før møtet med nedrykkstruede Mjøndalen søndag kveld. Et gulljagende Molde med kniven på strupen fikk skuta på rett kjøl og vant til slutt komfortabelt på eget gress.

Eliteseriens suverene toppscorer Ohi Omoijuanfo sendte vertene i føringen allerede etter 14 minutter.

Martin Ellingsen fikk muligheten fra straffemerket snaut 10 minutter før halvspilt kamp. Molde-spilleren ekspederte straffen på perfekt vis og doblet ledelsen for vertene. Ohi feide inn sitt andre for dagen sju minutter før slutt.

Erling Knudtzon fastsatte resultatet til 4-0 på overtid.

Seieren sender Molde forbi Bodø/Glimt, som bare maktet uavgjort mot Odd. MFK står med 36 poeng på 18 kamper, poenget foran regjerende seriemester Glimt.

Neste for de blåkledde er borte Mot Dag-Eilev Fagermos Vålerenga søndag 19. september.

Fortsatte målfesten

Etter et sjansesløseri for Molde innledningsvis tok Ohi ansvar. Sheriff Sinyan sende i vei en flott bakromspasning mot Molde-spissen. Toppscoreren fikk en liten tå på ballen, og det var nok til å overliste Sosha Makani i Mjøndalen-buret.

Knapt sju minutter før full tid var det igjen duket for Ohi-show. Stjernespissen fikk ballen fra Etzaz Hussain inne i Mjøndalen-boksen. MFK-angriperen brukte to berøringer, før han klinket ballen uttakbart for Mjøndalens burvokter.

Dermed var hans 20. eliteseriescoring på 18 kamper et faktum. Spissen har en luke på fem mål ned til LSKs Thomas Lehne Olsen.

Kampen for tilværelsen

Mjøndalen har, i likhet med Molde, slitt med eliteserieformen de siste ukene. De brunkledde fra Nedre Eiker har ikke vunnet en eliteseriekamp siden 3-0-seieren mot Haugesund 10. juli.

Siden den tid har laget kun notert seg for tre uavgjortresultater på åtte forsøk, og står med fem tap på de seks siste oppgjørene i den øverste divisjonen.

Tapet mot Molde søndag betyr at Mjøndalen ligger likt med Stabæk og Brann i bunn av Eliteserien. Alle de tre lagene står med henholdsvis 13 poeng etter 18 spilte serierunder, men MIF innehar foreløpig kvalifiseringsplassen på bedre målforskjell.

Mjøndalen får mulighet til å ta sin første trepoenger på over to måneder når de tar imot Sandefjord søndag 19. september.

Kampfakta:

Eliteserien menn søndag, 18. runde:

Molde – Mjøndalen 4-0 (2-0)

Aker Stadion

Mål: 1-0 Ohi Omoijuanfo (14), 2-0 Martin Ellingsen (str. 36), 3-0 Omoijuanfo (82), 4-0 Erling Knudtzon (90).

Dommer: Kristoffer Hagenes, Hovding.

Gult kort: Martin Ellingsen, Molde, Albin Sporrong, Mjøndalen.

Lagene :

Molde (4-2-3-1): Andreas Linde – Martin Linnes (Erling Knudtzon fra 74.), Martin Bjørnbak, Sheriff Sinyan, Kristoffer Haugen – Martin Ellingsen, Etzaz Hussain – Eirik Hestad (Eirik Ulland Andersen fra 15.), Magnus Wolff Eikrem (Magnus Grødem fra 80.), Ola Brynhildsen – Ohi Omoijuanfo.

Mjøndalen (4-4-1-1): Sosha Makani – Herman Kleppa (Syver Skaar Eriksen fra 84.), Markus Nakkim, Daniel Janevski, Nikolas Walstad – Lars Olden Larsen, Isaac Twum, Albin Sporrong (Sivert Øverby fra 75.), Martin Rønning Ovenstad (Erik Stavås Skistad fra 46.) – Ole Amund Sveen (Fredrik Brustad fra 46.) – Kent Håvard Eriksen (Benjamin Stokke fra 46.).