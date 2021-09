Vålerengas bunnpunkt. Og da ble kapteinen tatt av

Det er mange metaforer som kan brukes om det årsverste Vålerenga presterte søndag kveld. Da det endelig var trøkk fra bortesupportere på tribunen, punkterte laget på alle fire hjul. Noen vil si det er typisk Vålerenga. Vi vil si det er bare trist. Men hva skyldtes dette?

Jonatan Tollås Nation er Vålerengas kaptein. Han ble intervjuet av TV Norge i pausen og sa at Vålerenga måtte fokusere på det konstruktive i pausen. Etter pausen var han ikke på banen. Han ble tatt av trener Dag-Eilev Fagermo. Avskiltet også? For Tollås Nation var ikke skadet. Men Fagermo måtte gjøre grep.

Løsningen ble å sette Fredrik Oldrup Jensen ned som midtstopper. Vikarjobben som han ikke ønsker seg. Og klarte altså å bunne kvelden med å beine ballen i eget mål i en helt upresset situasjon.

Vi vet jo hvor langt det satt inne at Fagermo ville ha med Tollås videre foran denne sesongen. Analysen hadde vist at kapteinen var involvert i for mange baklengsmål. Da Sandefjord gikk opp til 1–0 på det som nå heter Release Arena, var det nettopp Tollås Nation som tapte duellen mot en aggressiv William Kurtovic. Det ble ingen release arena for VIF. Her ble man etterhvert ydmyket av et hjemmelag som tapte 0–5 for Sarpsborg i forrige runde.

“Jeg trodde ikke vi hadde et så lavt bunnivå”, sa Dag-Eilev Fagermo etter kampen. Nå vet han det. Og han var like overrasket som alle oss andre. Men innrømmet at han så tendenser i treningskampen mot Fredrikstad. Men det er over en uke siden. Noe har sviktet på feltet siden da.

Vi kjenner potensialet i Vålerenga, vi er begeistret for mange av spillertypene, vi lar oss fascinere av Osame Sahraouis kreativitet. Vi så det glimtvis i kveld også. Men laget som helhet fungerer ikke. Vidar Örn Kjartansson var like blek som en islandsk sommer. Hans første nesten-avslutning kom etter 70 minutter. Før det hadde vi ikke notert et eneste skudd på mål for VIF. VIF brukte alle fem byttene. Tre mann avsluttet i posisjonene de startet i. Kaos.

Og det kunne jo blitt så mye verre. Sandefjord hadde to skudd i stolpen. Keeper Espen Haug reddet to hundre prosent-sjanser. Haug var igjen Vålerengas beste spiller.

Hva gikk galt? Når spillere med opplagte egenskaper ikke får det ut, er det enkelt å peke på mentale mekanismer. Vi vet hvilket energinivå Fagermo krever. Vi vet hvilken løpskraft og gjenvinning han ønsker seg. Her fikk vi se det motsatte. Dette var putefotball av Vålerenga. Og spillerne vet det.

Vålerenga har ingen A-landslagsspillere, men fyller opp de aldersbestemte landslagene. Osame Sahraoui og Tobias Christensen var med på oppturen med U21-landslaget denne uka, men Sahraoui fikk ikke spilletid. Han har mye som skal ut. Men nå er også han preget av blindsporet Vålerenga har kjørt inn på.

Søndag kommer serieleder Molde til Intility. Fagermo kan ikke gi spillere sparken, selv om vrakingen av kapteinen var en sterk markering. Han må stole på at spillerne hans vil noe. At de vil noe mer enn dette. Og de må vise det mot Molde. Alle vet hvor viktig innsats og spilleglad er. Og hvor mye det har å si for å vinne fotballkamper.

Selv ikke et stortingsvalg med en ny regjering kan hjelpe på dette. Vi tror selv siste hedersgjest på Valle, Kong Harald, må ha gremmet seg over denne prestasjonen, hvis han brukte tid på å se på dette. For Vålerengas medaljejag er over. Nå handler det om å berge 7.-plassen som er blitt Vålerengas ironiske varemerke. Men de ønsker seg så mye mer.

KAMPFAKTA

Sandefjord – Vålerenga 3-0 (1-0)

Release Arena, Sandefjord.

Mål: 1-0 William Kurtovic (43), 2-0 Fredrik Oldrup Jensen (selvmål 60), 3-0 Vidar Ari Jónsson (74).

Dommer: Svein Oddvar Moen, Haugar.

Gult kort: Leonard Zuta, Vålerenga.

Sandefjord (4-3-3): Jacob Storevik – Mats Haakenstad, Marc Vales, Martin Kreuzriegler, Ian Smeulers (Brice Wembangomo fra 64.) – Sander Risan Mørk (Amer Ordagic fra 81.), Harmeet Singh (Zé Eduardo fra 86.), William Kurtovic – Vidar Ari Jónsson, Alexander Ruud Tveter (Chuma Anene fra 86.), Kristoffer Normann Hansen (Franklin Nyenetue fra 81.).

Vålerenga (4-3-3): Kjetil Haug – Christian Dahle Borchgrevink (Seedy Jatta fra 46.), Jonatan Tollås Nation (Nicolaj Thomsen fra 46.), Ivan Näsberg, Leonard Zuta – Henrik Bjørdal (Fredrik Holmé fra 78.), Fredrik Oldrup Jensen, Tobias Christensen – Osame Sahraoui, Vidar Örn Kjartansson (Albin Mörfelt fra 78.), Amor Layouni (Odin Thiago Holm fra 69.).