Dermed ble gjestene fra Seattle nektet sin annen strake MLS-tittel og sin tredje på fem år.

Zelarayan gjorde åpningsmålet etter 25 minutter, og den argentinske midtbanespilleren gjorde også finalekampens siste scoring åtte minutter før slutt.

Derrick Etienne var mannen som doblet ledelsen etter en halvtime.

Columbus Crew er blant klubbene som i sin tid grunnla den nordamerikanske MLS-ligaen. Lørdag ble Ola Kamaras tidligere klubb mester for annen gang. Forrige gang var i 2008.

Den tidligere Brann-stopperen Vito Wormgoor signerte for klubben foran årets sesong. Det har blitt med bare to kamper for nederlenderen, som verken var på banen eller på benken i finalen.

