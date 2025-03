FIS kan ikke utelukke at flere norske hoppmedaljer ryker – varsler langvarig gransking

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det forteller Vion i et intervju med den østerrikske kringkasteren ORF. Han sier at han ikke vil foregripe granskingen, men svarer på spørsmål om hva som kan bli eventuelle konsekvenser.

Generalsekretæren i Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) sier også at granskingen kan ta «uker eller sågar måneder».

Ettersom det er sydd inn chiper i hoppernes dresser, har FIS muligheten til å sjekke hvert eneste VM-hopp i etterkant. På spørsmål om hopperne kan diskvalifiseres i etterkant, svarer Vion:

– Det er en annen sak. Da kan det komme ytterligere straff etter undersøkelsene. Det kan også være diskvalifikasjoner.

Vil annullere flere norske resultater

Søndag opplyste FIS at forbundet etterforsker mistanken om ulovlig manipulasjon av utstyret fra det norske laget.

Senere innrømmet hoppernes sportssjef Jan-Erik Aalbu at Norge bevisst jukset da de sydde om dressene til Marius Lindvik og Johann Forfang foran lørdagens VM-renn i storbakken.

FIS-kontrollørene sjekket de norske hoppernes dresser nøye etter en protest fra Østerrike, Polen og Slovenia. Sportssjef Mario Stecher i Østerrikes skiforbund er nådeløs rundt hvilke konsekvenser juksingen bør få.

– Protesten vår gikk i retning av at alle de norske VM-resultatene i hopp og kombinert må annulleres. Og det står vi ved, sier Stecher til nyhetsbyrået APA.

– Om dette skjer med én dress, er det absolutt mulig at det gjelder hele laget. Mistanken er allerede bekreftet, og den må håndteres, fortsetter han.

Norge står med i alt sju gull, fire sølv og fire bronse i hopp og kombinert i Trondheim-VM.

Knuste hoppere

Også kombinertløperen Jørgen Graabak er en del av FIS-granskingen etter at han ble diskvalifisert i hoppdelen av fredagens lagkonkurranse. Det gjaldt ikke hoppdressen, men en binding.

– FIS undersøker nå omstendighetene rundt framleggingen av utstyret for kontroll, skriver forbundet om Graabaks tilfelle.

I hoppernes storbakkekonkurranse ble Lindvik disket etter å ha hoppet til sølv, mens Forfang ble degradert fra en 5.-plass. Lindvik tok tidligere i VM gull i normalbakken, mens det ble bronse til Norge i mennenes lagkonkurranse.

De to nevnte hopperne hevder at de ikke ante noe om at dressene var blitt jukset med.

– Vi er begge helt knust. Ingen av oss ville ha hoppet med dresser vi visste var manipulerte. Aldri, skriver Lindvik og Forfang i en felles uttalelse.

