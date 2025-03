Forfang: – Det var første gang jeg hoppet med den dressen

– Dette mesterskapet skulle være en drømmeuke, men i stedet er det blitt en tragedie, skriver han på Instagram.

– Det er viktig for meg å klargjøre at jeg aldri har visst at dressen min var manipulert. Jeg har alltid stolt helt og fullt på de som ordner utstyr, og som har jobbet hardt for å gi meg de beste forutsetningene. Men nå ble en linje krysset, skriver han videre.

I en pressemelding søndag opplyste Forfang og Marius Lindvik at de aldri bevisst ville jukset med dressen.

– Samtidig er jeg veldig glad for å kunne si at lørdag var den første gangen jeg hoppet med den dressen, skriver han mandag.

Lindvik mistet sølv og Forfang femteplass da de ble disket i dresskontrollen etter finaleomgangen i lørdagens VM-renn. Senere opplyste sportssjef Jan-Erik Aalbu at de hadde jukset.

– Som utøvere er vi forpliktet til å sikre at dressene våre sitter rett på. Jeg har ikke disse rutinene inne for å sjekke de finere detaljene, slik som sømmer. Dette er en hjerteskjærende situasjon ikke bare for meg, men alle som elsker sporten, sier Forfang.

