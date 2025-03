Ski-VMs signatur: Norsk juks

TRONDHEIM (Dagsavisen): Det var smertefullt for skiforbundet, arrangøren av ski-VM og Trondheims tusenvis av tilskuere da ski-VM 2025 ble avsluttet med at den norske hoppsjefen i Norges Skiforbund, Jan-Erik Aalbu, måtte svare på og innrømme norsk juks.

Det var Norges versjon av Lahti 2001 og Seefeld 2019. Nei, det var ikke helsefarlig doping, men det var juks. Doping har vi tre versjoner av: Medisinsk, økonomisk og teknisk. Dette er den siste. Konklusjonen av dette er at noen må gå. Og både den ferske landslagstreneren Marius Brevig og Jan-Erik Aalbu ligger dårlig an. Det var sistnevnte som måtte svare mediene søndag ettermiddag.

Men hvor var Magnus Brevig, mannen som satt på rommet den fredagskvelden og ble avslørt for juks? Han skulle selvsagt møtt mediene, ikke sittet i bilen til Oslo. Tilliten til landslagsledelsen er helt ødelagt. Det eneste riktige som skjedde denne søndagen var at Aalbu innrømmet juks. Og det rammer ikke bare hoppsporten, men all norsk toppidrett.

At Norge fremstår som en jukser i hoppsporten, kan den ikke leve med. Å forklare skandalen med regelbrudd og ikke juks, slik Marius Brevig gjorde etter lørdagens skandale, blir bare pinlig. Det er mulig det er underliggende forklaringer her, men vi skjønner dem ikke. Uansett svar har Norge manipulert utstyret etter en gitt tidsfrist i en sport der alle vet at det er veldig fokus på nettopp utstyret. Det spiller ingen rolle om vi er på borte- eller hjemmebane. Det er bare veldig synd for VM-arrangøren i Trondheim at dette ble et strålende mesterskaps ettermæle.

Hoppsjefen om VM-skandalen: – Vil vurdere min egen stilling

De avslørende TV-bildene fra det norske hotellrommet der jukse-syingen pågikk, er nesten like sjokkerende som bloddopingen fra VM i Seefeld i 2019. Den store forskjellen er at utøveren antakelig ikke er involvert. Vi vet ikke hva den diskvalifiserte sølvvinneren Marius Lindvik visste. Nå vil det internasjonale skiforbundet (FIS) granske saken. Det må også settes spørsmålstegn ved tidligere renn i VM.

Kanskje det er like greit at den kommende Holmenkollsøndagen ikke har hopp på programmet. Det rennet går, av nesten uforståelige årsaker torsdag. Der kunne gullvinner Lindvik få sin fortjente heder også i det som en gang var hoppsportens mekka. Den hyllesten er avlyst. Men rennet skal avvikles. Og Marius Lindviks gull blir en parentes etter dette.

Jeg satt i skogen langs femmilstraseen og begynte på dette manuset. Den skulle handle om Johannes Høsflot Klæbo seks gull, en enorm folkefest lørdag og Therese Johaugs jakt på sitt siste bonus-gull på VMs siste øvelse. Det må bli kort. Klæbos gullfest og Johaug kamp mot svenskene ble et veiskille i skihistorien. Hva kan motivere Klæbo etter dette? Neste vinter-OL er bare ett år unna. Therese Johaug sa søndag at hun har gått sitt siste skirenn. Kombinert-suksessen Jarl Magnus Riiber kunne det også vært skrevet en bok om.

Dette burde vært hovedfokus i et VM som hadde værgudene mot seg, men publikum med seg. Men enkelte lederes jakt på juks satte alt dette i skyggen. Fortjent nok. For juks må og skal avsløres. FairPlay skal være mer enn festtaler. Nå er norsk hoppsport i en omdømmekrise og noen må ta ansvaret for dette. Den konklusjonen bør komme allerede mandag.

