VM-bronse for Johaug på femmila – Karlsson snøt Norge for gulljubel

Det meste har dreiet seg om tetkampen mellom Ebba Andersson og Johaug på VMs individuelle distanserenn. Andersson kom seirende ut og vant gull med svært knapp margin både på skiathlon og 10 kilometer klassisk. Begge ganger havnet Johaug på en marginal sølvplass.

På den avsluttende femmila var det ikke Johaug og Andersson som endte med topplasseringene. Karlsson og Weng hang med i front hele veien og var sterkest i avslutningen, der Sverige endte med nok et gull.

På siste runde prøvde Johaug febrilsk å riste av seg konkurrentene i motbakkene, men 36-åringen slet med å distansere de andre i front.

Andersson falt like før slutt, men det ble likevel svensk gulljubel for sjette gang på rad i et VM-renn på kvinnesiden.

Til slutt endte det hele med en spurt, der Johaug som fryktet ikke klarte å nå opp. Hun måtte ta til takke med bronse og ender VM-comebacket uten gullet hun var ute etter.

FIS Nordic World Ski Championships Therese Johaug rett etter målgang. (Kai Pfaffenbach/Reuters)

– Hun må være fornøyd, men det er gull som gjelder. Det er litt kjedelig å tape tre-fire gull med bare noen sekunder. Det er en bra prestasjon likevel, sier pappa Thorvall Johaug til NTB.

Krevende forhold

Før løpet ble løypeforholdene det store samtaleemnet. Karlsson reagerte sterkt på at arrangøren ikke hadde saltet den våte og løse snøen.

Hun antydet at avgjørelsen kan ha blitt tatt til fordel for Johaug, som vanligvis liker løse forhold.

– Jeg tenkte litt: «Er vi tom for salt på den siste dagen?» Og vi er i Norge... men ja. Det blir bra. Bare spenn deg fast og gjør det du kan, sa Karlsson til svenske Viaplay før rennet.

Til slutt gikk det uansett Karlssons vei. 25-åringen var ganske overlegen i avslutningen.

Kongelig latter

Tetkvartetten med Johaug, Andersson, Karlsson og Weng dannet seg tidlig etter en hektisk og rask åpning. Deretter ble det et mer bedagelig tempo, før det oppsto en pussig situasjon halvveis på femmila.

Alle fire i teten stoppet nærmest opp og så på hverandre like før partiet der man kunne gå inn til skibytte. Karlsson var nesten på vei inn til å bytte, før hun skjønte at de norske prøvde å stikke av.

– De lurte på om det var noen som skulle skifte ski, men det var ingen som turte. Neste runde så må man jo. Det gjør det jo spennende med litt underholdning underveis her, sa landslagstrener Marit Bjørgen til TV 2.

De kongelige synes i alle fall at opptrinnet var underholdende. Både kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon ble fanget av TV-kameraene mens de flirte av hendelsen.

