Johaug ut i sitt siste VM-løp: – Det har vært stang ut til nå

Samtlige av Johaugs tre løp til nå i mesterskapet har alle endt med sølv (skiathlon, 10 kilometer klassisk og stafett). En sjanse gjenstår.

Da skal hun forsøke seg på gullet på VMs aller siste distanse, gullet hun har siklet etter helt siden hun tok den endelige beslutningen i august om igjen å ta på seg konkurranseskidressen.

– Det blir spennende. Her skifter værmeldingene fra time til time. Fra at det skulle være oppholdsvær, er det nå meldt regn og snø. Her må vi bare ta det været du våkner opp til, sa Johaug etter fredagens stafettsølv.

Det ble det igjen svensk seier. Sverige har vunnet samtlige fem gull i kvinneklassen i langrenn under mesterskapsdagene i Trondheim.

Avslappet

Etter stafetten har Johaug gjort minst mulig. Hun prøver å slappe av, og hun vet at de skarpeste konkurrentene er i form. Hun vet at gullet ikke kommer av seg selv, og hun vet at det blir knalltøft uansett hvordan været blir, og uansett om løypa blir saltet eller ikke.

Blir det saltet, kan det bli hardere løyper enn det Johaug liker. Hun tar gjerne imot så bløte og tunge løyper som mulig.

– Du har en sjanse igjen. Hvordan preger det deg?

– Jeg er veldig rolig og avslappet til det. Jeg kan ikke gjøre annet enn mitt beste. Sånn er det. Uavhengig av om jeg klarer å nå drømmen min eller ikke, så har ikke dette VM-et vært mislykket. Når man er så nærme gull som 1,3 sekunder på to løp, så handler det ikke om at jeg ikke har funnet formen eller ikke. Det handler bare om at det har vært stang ut for min del.

Johaug er også klar på at det handler om å løfte blikket når man skal oppsummere innsatsen.

– Det er veldig fort gjort og være her og nå i det, men hvis man bare løfter seg litt opp og ser på prestasjonen i seg selv, så har det vært bra. Det er viktig å ikke glemme det.

Ikke umulig

Sveriges Ebba Andersson ar hatt et strålende mesterskap med to individuelle gull og ett stafettgull. Også hun har ambisjoner på femmila, men er observant på Johaug.

– Hun er sikkert veldig revansjsugen og har alle muligheter på søndag, sa hun etter stafettsuksessen.

Astrid Øyre Slind har ikke fått noen individuell medalje på hjemmebane ennå. I dag får hun sjansen på ny.

– Femmila blir artig. Jeg håper bare at det ikke blir slik vær som det er meldt. Jeg er i veldig bra form, så jeg håper at jeg skal være med og kjempe om gull, selv om regn og løse forhold ikke er min favoritt. Det er nok noen små og lette løpere som jubler mer over disse meldingene enn jeg gjør, men jeg skal gjøre mitt. Jeg håper mer på saltede løyper enn at det blir bunnløst, sa Slind etter fredagens stafettsølv.

