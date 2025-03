Hoppsjef Aalbu: – Vi har jukset. Vi har forsøkt å lure systemet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hoppledelsen møtte pressen på hotellet ved Lerkendal stadion søndag ettermiddag. Seansen fant sted et lite døgn etter det som ble en norsk marerittkveld i Granåsen.

Aalbu fortalte at det siste døgnet hadde blitt brukt til å finne ut nøyaktig hva som hadde skjedd i forbindelse med lørdagens storbakkerenn.

– Støtteapparatet har forklart at de fredag valgte å sy inn en forsterket tråd i hoppdressen til (Johann) Forfang og (Marius) Lindvik. Dette ble gjort vel vitende om at det ikke var innenfor regelverket, men med tro på at det ikke ville bli oppdaget av FIS sin utstyrskontrollør, åpnet Aalbu med.

Han lovet at svar på hvilke konsekvenser skandalen får, vil komme før rennet i Holmenkollen torsdag. Aalbu understreket også at juksingen ikke hadde funnet sted tidligere i VM i Granåsen.

Brevig ikke til stede

Landslagstrener Magnus Brevig stilte ikke på pressemøtet og var på vei hjem til Oslo.

Nærmere to timer etter lørdagens hopprenn dukket sportssjef Aalbu og landslagstrener Brevig opp for å møte pressen. Da benektet Brevig å ha gjort noe ulovlig.

På søndagens pressemøte erkjente Aalbu at landslagstreneren ikke hadde snakket sant. Hoppsjefen ville derimot ikke kommentere hva slags konsekvenser hoppskandalen kan få for Brevig.

Tre av fire norske hoppere ble diskvalifisert etter storbakkerennet i Trondheim. Marius Lindvik trodde han hadde kronet et fenomenalt VM med sølvmedalje, men i pressesonen kom sjokkbeskjeden.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) oppga raskt manipulasjon av hoppdressen som årsak til diskvalifikasjonene. Deretter forsvant både norske løpere og ledere fra presseområdet for å summe seg.

Aalbu vurderer sin stilling

– Avsløringen kommer som et sjokk også på meg. Bevisst manipulering av utstyr og juks bryter med alt jeg står for, fortsatte Aalbu, som etter hvert erkjente at han kommer til å vurdere sin egen stilling.

Podiet hoppsjefen satt bak, var fritt for både sponsorplakater og -produkter. På spørsmål fra NTB fortalte Aalbu at sponsorene har vært i kontakt med ham. Hoppsjefen erkjente at skandalen har gitt en solid knekk på tilliten til hopplandslaget.

– Jeg tok over denne jobben i sommer og har gjort alt for å bygge opp omdømmet til norsk hoppsport på sju-åtte måneder. Utsiktene våre så bra ut, og det må vi jobbe knallhardt for å vinne tilbake, sa Aalbu til NTB.

Granskes

Søndag morgen meldte FIS at forbundets etiske komité kommer til å granske omstendighetene som ga norske diskvalifikasjoner i VMs storbakkerenn i hopp og lagkonkurranse i kombinert.

– Det at FIS nå også åpner gransking, ønsker jeg velkommen. Denne saken vil få konsekvenser. Det er for tidlig å si hvilke konsekvenser. Det er også arbeidsrettede regler jeg må forholde meg til, sa Aalbu.

Fredag ble kombinertløper Jørgen Graabak disket etter hoppingen i lagkonkurransen. I Graabaks tilfelle handlet det om feil ved skibindingen hans.

Norges kombinertsjef Ivar Stuan har understreket til NTB at det ikke har vært et samarbeid mellom det norske hopp- og kombinertlaget i VM.

Snikfilming

Østerrike, Polen og Slovenia la før avslutningsrennet inn en protest mot Norges hoppdresser. Bakgrunnen var at det hadde dukket opp en video av norske ledere som syr hoppdresser på hotellet i Trondheim.

Innholdet i videoen ble av flere omtalt som mistenkelig.

Protesten som ble lagt inn fikk etter alle solemerker kontrollørene til Det internasjonale skiforbundet (FIS) til å sjekke den norske dressen grundig. Da ble det oppdaget uregelmessigheter i sømmene.

Fra norsk side har reaksjonene vært sterke på at lederne ble snikfilmet på hotellet, mens det har vært svært kritiske røster i utlandet også.

---

Hoppskandalen i VM

Dette vet vi om de ulovlige hoppdressene som førte til norske diskvalifikasjoner i ski-VM i Trondheim:

Marius Lindvik, Johann André Forfang og Kristoffer Eriksen Sundal ble alle disket etter storbakkerennet i Granåsen. Lindvik mistet sølvmedaljen.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) oppga manipulasjon av hoppdressen som årsak til diskvalifikasjonene til Lindvik og Forfang.

Norges hoppledere benektet etter rennet at det var juks, men erkjente brudd på regelverket. Under et døgn senere sa sportssjef Jan-Erik Aalbu at «vi har jukset og forsøkt å lure systemet».

Aalbu hevdet at han ikke kjente til jukset, men at det ble tydelig for ham etter samtaler med støtteapparatet etter diskvalifikasjonene. Han omtalte avsløringen som «et sjokk».

Landslagstrener Magnus Brevig var ikke til stede da Aalbu måtte svare på kritiske spørsmål. Aalbu sier at saken vil få konsekvenser, men at han må komme tilbake til hvilke. Hoppsjefen vurderer sin egen stilling.

I forkant av VM-rennet i Granåsen dukket det opp en video av norske ledere som syr hoppdresser på utøverhotellet i Trondheim. Opptaket skal være gjort dagen før storbakkekonkurransen. Innholdet ble av flere omtalt som mistenkelig.

Underveis i rennet la Østerrike, Polen og Slovenia inn en protest mot det norske lagets dresser. Det internasjonale skiforbundet (FIS) avviste først protesten, men nye kontroller etter rennslutt avdekket uregelmessigheter.

Det norske laget sa i timene etterpå at bakgrunnen for diskvalifikasjonene var at sømmene på dressene var funnet å være for uelastiske. Regelverket sier at det må være en viss grad av elastisitet i disse.

Ledere fra flere hoppnasjoner har anklaget Norge for bevisst juks, og det er også fremsatt krav om at det norske laget må granskes.

FIS meldte søndag at man skal etterforske omstendighetene som førte til diskvalifikasjonene.

(Kilde: NTB)

---