Rett fra femmila til legekontoret: – Blir en stor begivenhet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

24-åringen fra Kjelsås har levert en sesong over forventning og målet om å kvalifisere seg til tidenes første femmil for kvinner i VM, er innfridd.

Men medisinstudenten får et strammere program enn hun ønsket seg. Og skulle hun rote seg inn på en seierspall kan hun få store tidsproblemer.

Langt bak i trekningen

– Jeg skal møte opp til praksis i Nannestad mandag morgen, sier Nora Sanness til Dagsavisen.

For ved siden av langrennssatsingen holder hun medisinstudiene ved like.

– Det var loddtrekning om praksissteder man kunne velge. Men når jeg ble nummer 89 av 90 i trekningen hadde jeg ikke så gode kort. Jeg håpet på Lillehammer sykehus, men det kan bli fint i Nannestad også. Etter hvert skal jeg til Ringerike sykehus i praksis, sier hun.

Hun kommer dit med karrierens beste resultater i verdenscupen med annenplass på 20km tidligere i vinter.

Les også: VM i venting for Nora Sanness (+)

Langt er best

Men hennes favorittdistanse er mer enn dobbelt så lang Og spenningsmomentet er at den distansen ikke er gått tidligere i vinter.

– Jeg har alltid likt lange treningsturer best, jeg vet ikke helt hvorfor det er blitt slik. Nå har jeg fått selvtillit gjennom vinterens renn og jeg har lært meg å være mer offensiv i felt, sier hun.

Assisterende landslagssjef Marit Bjørgen er inne på det samme.

– Mange av de største konkurrentene hennes har lang fartstid og er over 30 år gamle. Da kan man bli litt beskjeden. Nora har tatt store steg i vinter, sier Bjørgen til Dagsavisen.

Les også: Slik skal Nora Sanness kvalifisere seg til femmila (+)

Svensk alt sammen?

Norge har måttet se at Sverige har vunnet de to første distanserennene da Ebba Andersen nedkjempet Therese Johaug på både 20km med skibytte og 10km klassisk. De to blir favorittene også på den historiske femmila.

Ebba Andersson kan krones som mesterskapets store VM-dronning eller Therese Johaug kan ta det gullet som er hovedmotivet for hennes comeback.

Nora Sanness håper å kunne prege løpet, for i likhet med Andersson og Johaug er hun ingen spurter. Hun kan bidra til å holde stor fart, ikke minst når feltet passerer tre mil.

– Dette blir en stor begivenhet, jeg skal prøve å nyte det, sier Sanness, som også er bedre i fristil enn klassisk. Og denne femmila gås i favorittdisiplinen hennes.

Les også: Her er hele VM-programmet

Nora Sanness (t.h.) sammen med Kristin Austgulen Fosnæs på Mosetertoppen rett før VM. (Privat)





---

Slik er avslutningshelgen i ski-VM:

LØRDAG 8. MARS

09.30: Kombinert menn, stor bakke. Jarl Magnus Riibers siste VM-opptreden.

11.30: Langrenn menn, 50km fri teknikk, fellesstart. Norges lag: Pål Golberg (tittelforsvarer), Simen Hegstad Krüger, Johannes Høsflot Klæbo, Harald Østberg Amundsen og Martin Løwstrøm Nyenget.

14.15: Hopp menn, kvalifisering stor bakke. Norges lag: Robert Johansson, Marius Lindvik, Johann Forfang og Kristoffer Eriksen Sundal hopper for Norge.

14.30: Kombinert menn, langrenn 10km.

15.45: Hopp menn, stor bakke.





SØNDAG 9. MARS

11.30: Langrenn kvinner, 50km fri teknikk, fellesstart. Thereses Johaug siste sjanse for VM-gull på hjemmebane i comebacket.

14.30: Avslutningsseremoni, Granåsen skistadion.

Neste ski-VM arrangeres i Falun, Sverige fra 24. februar til 7. mars 2027.

---