Verdensmesteren vurderer å «bytte» idrett foran OL – sjefen gir grønt lys

Søndag jublet Westvold Hansen for karrierens fjerde VM-gull i kombinert – det tredje individuelt. Et OL-gull i idretten hun elsker, må 22-åringen foreløpig se langt etter.

Kombinert for kvinner er ikke på programmet i neste års vinterleker i Nord-Italia. Det kan åpne for at Westvold Hansen gjør en oppsiktsvekkende ekstrasatsing som spesialhopper i 2025/26-sesongen.

– På et vis frister det. Samtidig føler jeg at det er kombinertløper jeg har lyst til å være. Hvis jeg kan trene som en kombinertløper, og samtidig være på et nivå som gjør at jeg kan prege hoppkonkurranser, kan det være aktuelt, sier hun til NTB.

– Du tar en seriøs vurdering av dette?

– Jeg skal selvsagt vurdere det, så får vi se.

Stuan gir grønt lys

Kombinertsjef Ivar Stuan er ikke snauere enn at han oppfordrer den ferske verdensmesteren til å gjøre en alvorlig vurdering om hun skal sikte mot OL.

– Jeg tenker at både Gyda, Mari Leinan Lund og Ingrid Laate bør tenke på om de har lyst til å prøve seg i spesialhopp. Jeg synes det er en interessant tanke, for jeg tror bare de blir bedre kombinertløpere av det, sier Stuan til NTB.

– Du oppfordrer dem rett og slett til å satse mot OL i hopp?

– Ja, hvorfor ikke? Hvorfor skal jeg ikke utfordre dem på det? Jeg har også snakket med Jarl (Magnus Riiber) om at han bør vurdere å dra til Planica og prøve skiflyging. Jeg synes bare det er spennende.

Stuan understreker at valget ligger hos utøverne, og at hans jobb er å legge til rette for at de som har lyst til å drive med kombinert selvsagt skal få gjøre det.

På spørsmål om han mener en eventuell OL-satsing for Westvold Hansen må eller bør innebære en full pause fra kombinertsatsingen, svarer Stuan:

– Sånn jeg ser det, kan hun også gå noen kombinertrenn. Men det kommer også an på kalenderen og hva hoppledelsen tenker. De må også si om de vil satse på Gyda.

Raw Air neste?

Kombinertsjefen er ikke redd for å miste verdifulle utøvere fra egen idrett.

– Jeg vet akkurat hvor hjertet deres ligger og røttene deres er, så meg stikker de ikke fra uansett, smiler han.

Stuan utelukker heller ikke at Westvold Hansen ender opp med å satse kun kombinert også neste vinter.

– Jeg kommer til å legge til rette for at de skal få velge det de har lyst til. Jeg kan ikke si at de må velge kombinert fordi det er det eneste som gjelder i hele verden. Sånn er det ikke hos meg, sier Stuan.

Han har oppfordret flere av sine jenter, blant dem Westvold Hansen, til å vurdere deltakelse i spesialhoppernes Raw Air-konkurranse i Holmenkollen etter VM. Forutsetningen er at hoppledelsen ønsker dem med på for eksempel nasjonal kvote.

Det svarer Westvold Hansen slik på:

– Jeg synes det å være med på hopprenn er god trening og artig. Jeg sier ja takk så lenge det ikke går på bekostning av noen spesialhoppere.

Aalbu åpner døren

Hoppsjef Jan Erik Aalbu er tydelig på at han ikke har til hensikt å gå til Westvold Hansen og andre kombinertløpere for å overtale dem til å konvertere til skihopping.

– Men hvis de ønsker det, skal vi legge til rette for at det blir bra, sier han til NTB på spørsmål om OL-satsing neste vinter.

Aalbu viser til at flere italienske kombinertløpere har byttet til hopp. Han stenger ingen dører for de norske.

– Døra er åpen for dem, men det er veldig viktig at jeg og Ivar prater godt sammen, og vi skal ikke prøve å overtale noen til å bytte gren, gjentar hoppsjefen.

