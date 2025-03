Låte (17) leder suverent etter hoppdelen – Hagen og Westvold Hansen jakter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Regnet lavet ned i Trondheim søndag, men kombinertkvinnene fikk hoppe som planlagt.

Låte var først ut av de norske kvinnene og taklet forholdene svært godt med et kjempehopp på 97 meter. Det til tross for at 17-åringen hoppet med tre avsatser lavere fart enn de som hadde hoppet før henne.

I langrennet går 17-åringen ut i ledelsen foran østerrikske Lisa Hirner, som starter 50 sekunder bak.

– Jeg er litt nervøs, men det blir gøy å gå ut først, sa Låte til NRK om første del av konkurransen.

Ida Marie Hagen, som vant sesongens sju første verdenscuprenn, er nest best av de norske, 1.05 minutt bak Låte på 3.-plass.

– Jeg tror det kan bli et veldig spennende langrenn. Det blir skikkelig gøy å gå. Jeg håper at folk møter opp i løypa, for det er fantastisk fine forhold i dag. Det er bare å stille opp og ta på seg regnjakka, sa en ironisk og optimistisk Hagen.

Vinnermulighetene til Hagen økte ved at Nathalie Armbruster, som slo 24-åringen i Otepää i siste renn før VM, skuffet med et hopp på 87 meter. Tyskeren er 2.18 minutt bak Låte og 1.13 minutt bak Hagen.

Hansen på medaljejakt

Gyda Westvold Hansen hoppet 98 meter, men starter 1.12 minutt bak Låte i langrennet.

– Det var et ganske håpløst hopp, men sånn er det. Så er jeg glad for at det ikke var større utslag, sa Hansen.

Hansen slo Låte med over to minutter på fellesstarten og er dermed i god rute til å ta igjen sin unge lagvenninne.

– Det er relativt gode muligheter. Jeg tror det kommer til å bli en fin, norsk dag, sa Hansen, som likevel satt Hagen som en enda større favoritt.

Opprømt

Låte var ordknapp om både sitt eget hopp og medaljesjanser, men lagvenninnen Mille Marie Hagen, som sto klar til å hoppe da Låte svevde ned bakken, sa følgende:

– Det var helt sinnssykt. Jeg sto på toppen da Ingrid skulle hoppe og hørte alle rope for Norge, med den jublinga. Jeg fikk helt sjokk rett og slett. Det var helt fantastisk, sa Hagen til NRK om lagvenninnens kjempehopp.

22-åringen hoppet selv 84,5 meter og starter 2.58 minutt bak Låte.

Marte Leinan Lund hoppet 89,5 meter og starter 2.16 minutt bak 17-åringen i ledelsen.

