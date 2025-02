Norges kombinertstjerner forsvarte VM-gullet i lagkonkurransen: – En veldig god dag

Til tross for å ha tatt seg tid til å showe på oppløpet, vant til slutt Norge med 1.16 minutter ned til Tyskland på sølvplass. Østerrike sikret bronsen, nesten to minutter etter at Riiber gikk i mål.

Samtlige av Norges fire utøvere var også med da de sikret gullet foran Tyskland og Østerrike i Planica for to år siden.

– Det ser veldig lovende ut. En veldig god dag for hele det norske laget i bakken, og det ser vel så bra ut her. Det var veldig gøy å gå i dag, sa Oftebro til NRK etter at Riiber ble sendt ut på ankeretappen med et forsprang på 1.15 minutter.

– I dag har alle gjort en veldig bra jobb, dette var moro, istemte Hansen.

Før langrennet var luken fra det norske kombinertlaget på 14 sekunder ned til Japan på 2.-plass, mens det var 28 sekunder til Tyskland.

– Et veldig bra utgangspunkt, og kanskje enda bedre enn vi turte å håpe på, sa landslagstrener Truls Johansen til NRK etter hopprennet.

Herjet

Oftebro startet ballet i langrett for de norske med en fantometappe, hvor han økte ledelsen til 43,1 sekunder ned til Tyskland, som hadde tatt over sølvplassen ute i sporet.

Hansen leverte også sterkt i skisporet og økte forspranget til Tyskland med ytterligere 20 sekunder, før Hagen nærmest satte spikeren i kista og sendte Riiber ut med en ledelse på 1.15 minutter.

Norges ankermann fikk dermed gå i ensom majestet inn til et soleklart VM-gull foran et relativt glissent publikum i Granåsen.

Lengst

I hopprennet slo Hagen til med et svev på 95 meter, før Oftebro fulgte opp med 99,5 meter. Riiber leverte hoppdelen lengste svev på 107 meter, før Hansen sikret ledelsen med 102 meter.

Riiber opplyste i januar at han gir seg etter sesongen. Heming-utøveren sliter med en kronisk tarmsykdom og har valgt å sette idretten til side for å fokusere på rollen som tobarnsfar.

Lørdag skal kombinertherrene ut i sin første individuelle VM-konkurranse i Granåsen når det er duket for kompaktøvelsen. Det er første gang den er på VM-programmet.

