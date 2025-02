Juryen slaktes etter at Østerrike beholdt lagbronsen: – 100 prosent feil

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi har brukt fryktelig lang tid på en protest som vi fikk. En veldig vanskelig sak, synes vi. Den er helt i grenseland på regelverk. Vi føler i et VM at vi er nødt til å gå gjennom det ordentlig nøye. Det er det som tar litt for lang tid, sier juryleder Lasse Ottesen til NRK.

I kampen om bronsen kjempet Østerrike og Japan til målstreken, men på oppløpet stengte Johannes Lamparter veien for Ryota Yamamoto, noe som førte til en protest og en lang jurysjekk.

– Juryen endte på å stå på resultatet siden vi ikke synes den (forseelsen) er hard nok. Det er ikke noen tvil om at han bytter fil, men protesten blir for tynn til å diskvalifisere Lamparter. Vi mener han er akkurat langt nok foran, sier Ottesen.

Det er ikke NRK-ekspert Magnus Moan enig i.

– Det er 100 prosent feil. Jeg synes de bommer totalt. Det er en meget spesiell avgjørelse, sier Moan.

– Jeg kjøper ikke forklaringen hans, den er for enkel. Man kan spekulere i at Østerrike er en stor og viktig skinasjon og at Japan er mye mindre, fortsatte han.

– Så han ikke

I etterkant av spurten bedyret Lamparter sin uskyld.

– Jeg så han ikke. Forhåpentligvis går det vår vei. Jeg håper det er greit. For å være ærlig er jeg ikke nervøs, jeg tror jeg gjorde alt riktig, sa han til NRK.

Kombinertsjef Ivar Stuan hadde en helt annen oppfatning av situasjonen.

– Den var frekk. Den tror jeg at går Japans vei, sa Stuan etter å ha fått sett bildene.

Les også: Grisevær og flom truer ski-VM – meteorologene med gult farevarsel

En time

Avgjørelsen var imidlertid ikke så enkel. Klokken tikket og juryen brukte voldsomt med tid for å komme til en avgjørelse.

– Dette begynner å ga fra noe interessant til nesten en parodi, sa Moan da Lamparter gikk opp på juryrommet etter over 50 minutters venting.

– Dette kommer til å bli evaluert i tykt og tynt etter mesterskapet, for sånn her kan man ikke holde på, fortsatte han.

Etter en times venting kom endelig bekreftelsen på at Østerrike beholdt bronsen.

– De er veldig, veldig heldige. Jeg vil gjerne høre den avgjørelsen, for å bruke en time på dette er latterlig. Det er utrolig dårlig håndtert, sa Moan.

Norge sikret gullet foran Tyskland.

Les også: Norges kombinertstjerner forsvarte VM-gullet i lagkonkurransen: – En veldig god dag