Strøm hoppet ned til bronse i Granåsen – Nika Prevc sikret gullet

Det skilte 12,6 poeng opp til Prevc på gullplass. Tyske Selina Freitag tok sølvet, mens Eirin Maria Kvandal endte på den sure 4.-plassen.

Medaljen er Strøms andre individuelle i VM-sammenheng. Fra før sto hun med en bronse fra normalbakken i Planica for to år siden. Hun har i tillegg ett sølv og fire bronser fra forskjellige lagkonkurranser.

Norge forlenget også medaljerekken i normalbakkerennet. I 2019 gikk Maren Lundby til topps og sikret Norges hittil eneste gull, før hun fulgte opp med sølv to år senere.

Før finaleomgangen skilte det bare 0,4 poeng opp til ledende Nika Prevc. Med et hopp på 99 meter var Strøm i ledelsen helt fram til Prevc var siste kvinne over hoppkanten. Sloveneren hadde et svev som var én meter kortere.

I finaleomgangen hoppet hun ned til 96,5 meter, noe som sendte hun ned til bronseplass.

Kjempehopp

Kvandal lå på 6.-plass etter første omgang, 3,4 poeng bak Prevc, men hoppet seg opp til 4.-plass etter et kjempehopp på 101,5 meter.

– Det her er så nydelig av Kvandal. Dette er et ordentlig godt hopp, utbrøt NRK-ekspert Johan Remen Evensen.

Heidi Dyhre Traaserud lå som nummer 12 etter første omgang, men falt x plasser ned på resultatlisten etter at hun ikke klarte å ta seg lendet enn 89 meter ned i bakken i finaleomgangen.

– Sjanseløst, var landslagssjef Christian Meyers dom over teamradioen.

Disket

Feil på skrittmålet felte Ingvild Midtskogen (17) etter dresskontrollen. Dermed fikk ikke årets juniorverdensmester et tellende resultat i VM-debuten på seniornivå.

– Det er kjipt, og det er den siste dagen slikt skal skje på. Reglene er som de er, sa Midtskogen til NTB.

Opptakten til VM har vært preget av skader for den norske hopptroppen. I tur og orden har profilene Silje Opseth, Thea Minyan Bjørseth, Halvor Egner Granerud og Kjersti Græsli fått knust drømmen om å hoppe VM på hjemmebane.

