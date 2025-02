Sørloth reddet Atletico Madrid-poeng mot El-Abdellaouis Celta

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nordmannen ble byttet inn etter 78 minutter i hjemmelagets jakt på utligning, og tre minutter senere fikk de den.

Midtstopper Jose Maria Gimenez slo ballen høyt opp i banen, og selv om Sørloth hadde to mann rundt seg, kjempet han til seg ballen og skjøt i hjørnet med høyrefoten. Trønderen er til vanlig best med venstrefoten.

Sørloth står med ni mål i La Liga denne sesongen. Det er ti færre enn toppscorer Robert Lewandowski.

Celta tok ledelsen etter 68 minutter. Borja Iglesias ble felt av Robin Le Normand, og dommeren pekte på straffemerket. Iago Aspas scoret.

I etterkant skulle hjemmelaget få sin scoring. Atletico er dermed ett poeng bak Real Madrid på toppen av tabellen. Real måtte tidligere lørdag nøye seg med 1-1 mot Osasuna. Det feilskjæret greide ikke Atletico å utnytte.

Det hører med til historien at Atletico måtte spille med ti mann i over 80 minutter etter at Pablo Barrios ble utvist tidlig i kampen. Han stemplet en motstander i knehøyde og fikk marsjordre.

Celta er nummer tolv på tabellen etter 24 kamper. Jones El-Abdellaoui, som i starten av januar ble hentet til klubben fra Vålerenga, satt hele kampen på benken lørdag.

