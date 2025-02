Real Madrid med tre strake poengtap – Bellingham snakket på seg rødt kort

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kylian Mbappé scoret sitt 17. seriemål for sesongen etter 15 minutter i bortekampen. Han var på plass inne i feltet og skjøt i mål etter et godt plassert innlegg fra Federico Valverde.

Fem minutter før pause fikk dommeren gjennomgå av Bellingham etter å ha oversett en situasjon inne i feltet. Bellingham sa tydelig fra hva han mente, og han nektet å gi slipp på situasjonen. Etter hvert så dommeren seg nødt til å gi ham rødt kort.

Etter en snau time fikk Osasuna straffespark etter at Eduardo Camavinga taklet Ante Budimir. Sistnevnte scoret sikkert. Det ble kampens siste scoring til tross for at bortelaget skapte flust av sjanser til å avgjøre.

Real kom til kampen med tap for Espanyol og uavgjort mot byrival Atletico i de to siste ligakampene. Med lørdagens poengtap skiller det to poeng ned til Atletico, som har en kamp mindre spilt. Barcelona er tre poeng bak på tredjeplass.

Real skal kommende uke spille returkamp mot Manchester City i mesterligaens første utslagsrunde. Spanjolene vant 3-2 i bortekampen og har dermed et godt utgangspunkt i jakten på plass i åttedelsfinalen.

