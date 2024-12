Uvær truer Merseyside-derbyet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det kommer fram i en felles uttalelse fra de to Merseyside-klubbene. Et farevarsel om kraftig vind er sendt ut for Liverpool-regionen i tidsrommet 01.00 natt til lørdag til 06.00 søndag morgen.

– Fans oppfordres til å belage seg på ekstra tid og være ekstra årvåkne, står det i meldingen fra Everton og Liverpool.

Lagene møtes på Goodison Park lørdag klokken 12.30 lokal tid. Det blir det siste Merseyside-derbyet på arenaen i Premier League. Etter sesongen flytter Everton inn i en ny storstue.

Det varslende uværet har ført til flere utsettelser i engelsk fotball. Blant annet utgår Plymouth – Oxford og Cardiff – Watford på nivå to lørdag.

