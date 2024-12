Gedigen keepertabbe ødela Salahs snuoperasjon – Newcastle tok poeng

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Liverpool har tapt bare mot Nottingham Forest i løpet av de første 14 kampene i årets PL-sesong. Newcastle har hatt en tyngre sesongstart med fem seirer, fire uavgjort og fire tap før onsdagens oppgjør.

På eget gress viste Newcastle styrke mot ellers svært solide Liverpool, og de hadde lenge et hardt grep på sine rødkledde gjester. Alexander Isak og Anthony Gordon sendte Newcastle i ledelsen hver sin gang, mens Curtis Jones og Salah snudde kampen for Liverpool.

Men på tampen fikset Fabian Schär 3-3 etter en feil av Liverpool-keeper Caoimhín Kelleher.

Liverpool slet med å få i gang eget spill, og etter en drøy halvtime skulle det straffe seg. Isak kom seg fri på 18 meter og hamret ballen i hjørnet.

Gordon-scoring

Like etterpå gikk Gordon i bakken i duell med Liverpool-kaptein Virgil van Dijk. TV-bildene viste at stopperkjempen satte skulderen i Gordon. Viaplay-ekspert Tor Ole Skullerud stilte spørsmål om Van Dijk fortjente å få kort.

Fem minutter ut i 2. omgang fikk gjestene klaff i et av de få angrepene de hadde hatt til da i oppgjøret. Salah slo ballen inn i feltet, der Jones kom i høy fart og satte foten til.

Like etter var Darwin Núñez centimeter unna å sende Liverpool i ledelsen, men uruguayaneren rakk akkurat ikke fram på ballen.

Liverpool tok mer tak i kampen i etterkant, men det var hjemmelaget som skulle få det neste målet. Liverpool ble tatt i ubalanse, og i feltet driblet Gordon av Joe Gomez og sendte ballen i hjørnet.

Drama

Etter en drøy time satte Isak ballen i mål på ny, men scoringen ble annullert for offside. Da skulle i stedet gjestene få uttelling. Trent Alexander-Arnold ble byttet inn og brukte bare et par minutter på å få assist på Salahs utligningsmål. Egypteren var effektiv fra spiss vinkel.

Med ti minutter igjen fikk Salah muligheten igjen, men hamret ballen i tverrliggeren og ut. Like etter skulle det lykkes for ham da han snudde seg rundt i feltet og scoret. Det så ut til å bli vinnermålet, men i siste ordinære minutt lot Kelleher ballen passere over seg etter en dødball, og der ventet Schär som scoret.

Neste oppgave for Liverpool er byderbyet mot Everton lørdag. Der må de klare seg uten Alexis Mac Allister, som fikk sesongens femte gule kort onsdag.

Newcastle gjester Brentford. Der kan Kristoffer Ajer være tilbake i sistnevnte klubbs tropp etter en fotskade.

