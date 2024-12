TV 2 får deler av rettighetene til å vise ski-VM i Trondheim – NRK får flere VM-kamper i retur

Det skriver kanalene i en pressemelding.

– Denne avtalen ble til som en del av en større diskusjon og sikrer oss en jevnbyrdig fordeling av fotball-VM i 2026. Dette er en god avtale for NRK. Vi har tro på at det blir veldig bra for publikum at både NRK og TV 2 satser stort på disse to mesterskapene, sier Runar Østmo, rettighetssjef i NRK.

TV 2 er også godt fornøyd med den nye avtalen.

– At TV 2 og NRK samarbeider på denne måten om sportsrettigheter er bare positivt, noe vi også har lang erfaring med. Norge er et lite land og vi er nødt til å samarbeide i et krevende rettighetsmarked. Ski-VM i Trondheim og fotball-VM i USA, Canada og Mexico er store mesterskap som vi vet at seerne har store forventninger til. Nå skal både vi og NRK levere på best mulig måte til seerne i hele Norge, sier Vegard Jansen Hagen, sportsredaktør i TV 2.

Gullsjanser

NRK skulle i utgangspunktet sende alt fra ski-VM i Trondheim, men har nå byttet bort de tre siste dagene mot å kunne sende halvparten av kampene fra fotball-VM i 2026.

En av distansene som dermed går på TV 2 er tidenes første VM-femmil for kvinner, som er Therese Johaugs store gullsjanse i comebacket. Den går på VMs siste dag, søndag 9. mars.

– Dette er skikkelig stas, og vi gleder oss stort til å skulle sende alle øvelsene fra finalehelgen under VM-festen i Trondheim. TV 2 har allerede en tung satsing under mesterskapet hvor vi skal sende både «God morgen Norge» og et eget kveldsshow fra VM-byen. Nå blir vårt VM-avtrykk enda sterkere, noe vi gleder oss til, sier Vegard Jansen Hagen i TV 2.

Store renn

I tillegg til kvinnenes femmil går også blant annet kvinnenes langrennsstafett, herrenes femmil og hoppernes storbakkerenn i løpet av de tre siste dagene.

Ski-VM i Trondheim begynner onsdag 26. februar neste år.

NRK vil sende øvelsene på NRK1 og i NRK TV frem til TV 2 overtar stafettpinnen på TV 2 Direkte og TV 2 Play.