Synne Jensen kronet etterlengtet comeback med scoring

– Det føltes veldig bra. Det er gøy å komme inn og bidra litt når jeg blir tatt ut, sier hun til NTB.

I slutten av forrige måned var det ti år siden hun debuterte på landslaget, men lenge så det ut til at hennes 25. landskamp mot Nederland sommeren 2021 skulle bli den siste, og gullklokkekampen var ikke noe spesielt godt minne. Norge tapte 0-7, og tiden gikk uten at Jensen ble innkalt igjen, selv om hun spilte og scoret flittig i spansk La Liga.

– Noen ganger tenkte jeg tanken på at det ville bli min siste landskamp, men jeg håpet virkelig at det ikke skulle bli det. Jeg har stått på for å hindre det, sier hun.

– Jeg har vært i god form i store deler av tiden i Spania, og jeg håpet absolutt at jeg skulle bli tatt ut på landslaget igjen, forteller den tidligere Vålerenga-spissen.

Stoppet av skade

Verken Martin Sjögren, Hege Riise eller Leif Gunnar Smerud kalte inn Jensen etter smellen i Nederland, men i mars ville Gemma Grainger ha henne med.

– Da måtte jeg melde forfall på grunn av skade, så det var kjipt. Jeg ble veldig glad da jeg fikk en mulighet til, sier Jensen.

Etter overgangen fra Real Sociedad i sommer er hun lagvenninne med Vilde Bøe Risa i Atlético Madrid, og tirsdag fikk de spille sammen også på landslaget. Jensen ble byttet inn for Caroline Graham Hansen i det 64. minutt. I det 78. minutt fastsatte hun resultatet på en ypperlig norsk kontring. Det var hennes femte landslagsmål, men det første siden mars 2020.

Øyner sluttspilldebut

Jensen spilte landskamper både før og etter sluttspillet i VM-året 2015 og EM-året 2017, men ble ikke tatt ut i sluttspilltroppen. Hun håper å få oppleve sitt første sluttspill til sommeren.

– Ja, jeg har skikkelig lyst til det. Det blir en motivasjon i hverdagen i klubb. Man må gripe sjansen når man får den, og jeg føler at jeg bidro litt i dag.

Hun scoret 14 seriemål for Real Sociedad forrige sesong, men det har bitt bare ett for Atlético Madrid så langt i høst. Målet for landslaget var nok derfor ekstra kjærkomment.

