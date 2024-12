Graham Hansen med jubileumsmål da Norge løste EM-billett: – Deilig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Barcelona-stjernen er den sjuende norske spiller som når det tallet, og det er bare 17 mål opp til rekordholder Isabell Herlovsen. Ada Hegerberg kunne også ha rundet 50 mål tirsdag, men hun lyktes ikke med avslutningene i den omgangen hun spilte.

Graham har scoret 12 av sine 50 landslagsmål mot Nord-Irland, mens Hegerberg fortsatt ikke har scoret mot landet hun debuterte mot i 2011.

Frida Maanum og Synne Jensen scoret derimot da Norge fullførte jobben med å kvalifisere seg til nok et sluttspill.

– Det føles fantastisk. Det har vært en veldig lang reise. Det føles som at vi har holdt på med kvalifiseringen lenge. Jeg er veldig fornøyd med det jeg fikk se, sa landslagssjef Gemma Grainger til NRK.

Etter 3.-plass i gruppen ble det sammenlagt 14-0 over Albania i omspillssemifinalen og 7-0 over Nord-Irland i finalen.

Dermed har Norges fotballkvinner for 22. gang på rad kvalifisert seg til et EM- eller VM-sluttspill, en rekke ingen annen nasjon matcher. De norske mennene har som kjent feilet i de 12 siste kvalifiseringene.

– Det er veldig, veldig deilig. Det var deilig å få gjort det i årets siste kamp for min egen del. Vi hadde et veldig godt utgangspunkt, og så blir det 3-0 i dag. Vi er fornøyde med det, sa kaptein Maren Mjelde.

Fotballmagi

Mens Norge i bortekampen overkjørte motstanderen fra start, virket det som laget hadde startvansker i kuldegradene på Ullevaal. Graham Hansen fikset det med litt fotballmagi da hun i det 13. minutt fikk et framspill fra Marit Bratberg Lund og kunne utfordre høyresiden i gjestenes forsvar. Hun dro av Rebecca McKenna og deretter to ganger Natalie Johnson før hun skjøt mellom beina på McKenna og jublet for sitt 50. landslagsmål.

To minutter senere gjorde Graham et forsøk på å invitere Hegerberg inn i klubben av norske spillere med halvt hundre landslagsmål. Lyon-spissen kastet seg fram og fikk beinet på hennes innlegg inne i målgården, men ballen gikk rett utenfor lengste stolpe.

Enda nærmere scoring var lagkaptein Maren Mjelde i det 22. minutt, da hun skjøt i undersiden av tverrliggeren fra kort hold etter et hjørnespark. Maanum skjøt godt på returen, men keeper Jackie Burns svarte med en flott redning.

Det skulle bli en av flere fra den nordirske målvakten, som nektet Hegerberg scoring da hun først fikk hånden på hennes nikk fra god posisjon, deretter klarerte da hun var alene gjennom. Burns reddet også et hardt skudd fra Graham borte i hjørnet.

Ingrid Syrstad Engen overlistet henne i det 38. minutt, men distanseskuddet traff stolpen.

Punktert

Ved pause ble Hegerberg ble byttet ut med Cathinka Tandberg. To minutter ut i den andre omgangen punkterte Maanum kampen etter en vel dristig igangsetting av Burns. Arsenal-spilleren, som sammen med Graham ga høyresiden i gjestenes forsvar en vond kveld, vant ballen fra McKenna på hjørnet av 16-meteren og skjøt den i mål.

Graham var en av dem som fikk avløsning da Gemma Grainger ikke lenge etter gjorde flere bytter. Inn kom blant andre Celin Bizet Ildhusøy til sin gullklokkekamp, og litt senere Olaug Tvedten til sin debut.

En annen innbytter, Synne Jensen, gjorde 3-0 i det 78. minutt da hennes skudd fikk en dupp på McKenna og seilte over keeper.

Norge kunne og kanskje burde hatt flere mål. Det var klasseforskjell mellom lagene på Ullevaal, men det betyr ikke at trekningen ga Norge en spesielt enkel vei til nok et mesterskap. Av de sju kvalifiseringsfinalene i omspillet var Norge mot Nord-Irland den eneste mellom to lag som var med i forrige EM-sluttspill.

Norge blir seedet på tredje nivå i EM-trekningen 16. desember, og mesterskapet sparkes i gang 2. juli neste år. Tirsdag ble det klart at det skal sendes på NRK og TV 2.

Kampfakta

EM-kvalifisering fotball kvinner tirsdag, omspillsfinale 2. kamp i Oslo:

Norge – Nord-Irland 3-0 (1-0), sammenlagt 7-0

Ullevaal stadion, 3155 tilskuere

Mål: 1-0 Caroline Graham Hansen (13), 2-0 Frida Maanum (47), 3-0 Synne Jensen (78).

Dommer: Jelena Cvetkovic, Serbia.

Ingen kort.

Norge (4-2-3-1): Cecilie Fiskerstrand – Emilie Woldvik, Guro Bergsvand (Marthine Østenstad fra 64.), Maren Mjelde, Marit Bratberg Lund – Vilde Bøe Risa, Ingrid Syrstad Engen – Karina Sævik (Celin Bizet Ildhusøy fra 64.), Caroline Graham Hansen (Synne Jensen fra 64.), Frida Maanum (Olaug Tvedten fra 77.) – Ada Hegerberg (Cathinka Tandberg fra 46.).

Nord-Irland (5-4-1): Jackie Burns – Natalie Johnson (Ellie Mason fra 62.), Rebecca McKenna, Laura Rafferty, Rachel Dugdale, Rebecca Holloway – Joely Andrews (Constance Schofield fra 76.), Brenna McPartlan, Chloe McCarron, Lauren Wade (Emily Wilson fra 46.) – Simone Magill.

