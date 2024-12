Norge til et nytt EM. Med nye krav og forventninger

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): På en iskald landslagsarena sitter et ungt publikum og skriker seg hese etter de store, norske navnene. Norge ble klare for EM-sluttspillet i 2025 denne kvelden etter 3-0 over Nord-Irland, det er faktisk slike kamper deres mannlige kollegaer har lengtet etter i 25 år. Det var ingen spenning om utfallet etter at bortekampen ble vunnet 4-0, men også de uspennende kampene skal spilles for å få formalitetene på plass.

Kampen hadde fortjent større oppmerksomhet enn de 3155 tilskuerne som hutret seg gjennom kvelden, men det er jo slik at vi tar det for gitt at Norge kvalifiserer seg til alle mesterskap på kvinnesiden. Og det var et toppet mannskap som mønstret Ullevaal-matta, med unntak av høstens beste norske spiller i England, Guro Reiten, som av en eller annen grunn aldri kom inn fra benken.

Norge har rett og slett noen av verdens beste enkeltspillere, og den høyest rangerte av dem akkurat nå, Caroline Graham Hansen, satte sitt landslagsmål nummer 50 etter et slikt dribleraid alle hennes supportere elsker å se. Hun er utvilsomt artisten i et norsk landslag som er nesten umulig å plassere i det internasjonale bildet.

Det vet også landslagssjef Gemma Grainger, som skal lede Norge i sitt første mesterskap i EM i Sveits i juli neste år. Da blir det et helt annet trykk rundt dette laget, og den nasjonale interessen ble sikret også denne kvelden da det ble klart at NRK og TV2 deler mesterskapet seg imellom.

Fotball, EM-kvalifisering kvinner: Norge - Nord-Irland Synne Jensen jubler etter å ha økt øker Norges ledelse til 3-0 mot Nord-Irland. (Fredrik Varfjell/NTB)

Forrige EM huskes for det pinlige 0–8 tapet for England, mens forrige VM endte i krangel og kontroverser og landslagssjef Hege Riises avgang. Nå er kabalen lagt på nytt, de største navnene er fortsatt Graham Hansen og Ada Hegerberg, men de har fått følge av flere på den internasjonale scenen. Synne Jensen hører vi ikke mye om i hennes daglige virke i Atlético Madrid, men her kom hun inn og viste sine goalgetter-egenskaper på høyeste nivå. Hun har The Double i beltet som Vålerenga-spiller fra 2020 før hun fortsatte sitt europeiske eventyr.

Akkurat som for Ståle Solbakken blir Gemma Grainers viktigste jobb å støpe et forsvar som kan håndtere et press samtidig som hun må få det beste ut av noen av verdens beste offensive spillere. I EM-kvalifiseringen avslørte Norge igjen svakheter defensivt, slik at laget måtte ut i omspill, denne kvelden ble vi også minnet på at effektiviteten må noen hakk opp. I et sluttspill kan man ikke sløse med sjansene.

16. desember får vi vite hvem som blir Norges gruppemotstandere i juli. Før det skal laget spille Nations League, og første motstander Frankrike vil fortelle oss mer om hvor Norge står. Men tempoet i pasningsspillet må opp, det høye presset må samkjøres og forsvaret må opptre kontant.

Etter 61 aldersbestemte landskamper fikk Olaug Tvedten endelig sin landslagsdebut et kvarter før slutt i årets siste landskamp. Hun er årets spiller i Toppserien, har serie- og cupgull i ryggsekken og har ennå to kamper i mesterligaen igjen av sesongen. Kvaliteten i neste års EM-tropp ser veldig lovende ut. Norges utfordring er å få det ut i mesterskap igjen. Vi får håpe det lykkes bedre enn da