Mjelde ser mot nytt sluttspill: – Høsten i Bergen har gjort meg godt

– Jeg synes det er fantastisk kjekt å spille for landslaget. Jeg trener og konkurrerer hver dag for å være med her. Jeg skal prøve å holde meg i best mulig form og være med å kjempe om en plass i EM, sa 35-åringen til NTB etter 3-0-seieren over Nord-Irland.

Hun spilte sin 178. landskamp og er bare ti kamper bak rekorden til Hege Riise.

– Ti kamper er fremdeles mye. Vi får se. Jeg tar en dag av gangen, sier hun om utsikten til å nå toppen av den norske adelskalenderen.

Bare Riise (188) og Solveig Gulbrandsen (183) er foran henne på den lista.

Avklarer klubbframtiden

Hvor Mjelde fortsetter karrieren vil også ha betydning for sjansen til å beholde landslagsplassen. Hun kan ikke si når det er i boks.

– Jeg håper selvfølgelig at det ikke blir så altfor lenge til. Det er noen prosesser i gang, men det var viktig for meg å bli ferdig med denne samlingen først, sier hun.

Mjelde var ferdig i Chelsea i sommer. I høst spilte hun for Arna-Bjørnar i bunnstriden i Toppserien. Det endte med nedrykk, men hun fikk mye ut av det likevel.

Bygd opp

– Jeg har hatt en veldig givende høst. Jeg fikk være hjemme i Bergen, og jeg har hatt det fint sammen med Arna-Bjørnar. Det var et tøft utgangspunkt, og vi klarte det ikke, men det var stor stigning i laget. Og så fikk jeg bygd meg selv opp igjen på og utenfor banen. Nå føler jeg meg i god form, sier hun til NTB.

Hun spilte med velkjent autoritet i midtforsvaret og var også bare noen centimeter fra å krone dagen med sitt 21. landslagsmål da hun knallet ballen undersiden av tverrliggeren.

– Jeg har spilt meg bedre og bedre og fått gjøre mye som forsvarsspiller. Høsten i Arna-Bjørnar har egentlig bare gjort meg godt.

