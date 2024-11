NFF jubler over pyroseier for cupfinalen: – Har skapt presedens

Det er klagenemnda i Oslo kommune som har gitt fotballforbundet grønt lys til å fyre av bluss under cupfinalen for menn mellom Molde og Fredrikstad. Den spilles på Ullevaal stadion lørdag 7. desember.

Klagenemnda ble koblet inn i saken som følge av at Brann- og redningsetaten i Oslo først avslo fotballforbundets søknad om pyrobruk. NFF påklaget så vedtaket.

Nemnda kom til at NFFs søknad skal godkjennes til tross for at byrådssekretariatet for Miljø og Samferdsel hadde innstilt på at klagen skulle avvises.

– Det er viktig at NFF vant fram i denne saken. Nå får NFF anledning til å skape tryggere rammer, noe som reduserer faren for ukontrollert og ulovlig bruk av pyro, sier generalsekretær Karl-Petter Løken til NTB.

På spørsmål om klagenemndas avgjørelse kan skape presedens med hensyn til vurdering av framtidige pyrosøknader, svarer Løken:

– Skal dispensasjonsordningen fungere etter intensjonen, må søknadene behandles med hensyn til de konkrete tiltakene arrangøren vil gjøre for å få pyrobruken i trygge rammer. Vi oppfatter at klagenemndas avgjørelse har skapt presedens for nettopp det, og det er vi glade for.

Dispensasjon avgjorde

NFF søkte om å få avfyre 40 håndholdte bluss på hver kortside av Ullevaal stadion i de to finalekampene. Brann- og redningsetaten kom til at det ikke ville være forenlig med brann- og eksplosjonsvernlovgivningen.

Justis- og beredskapsdepartementet ga i sommer dispensasjon for bruk av slike pyroeffekter under idrettsarrangementer. Forutsetningen var at det ble gitt tillatelse fra det lokale brann- og redningsvesenet.

I klagenemndas avgjørelse er dispensasjonen vektlagt tungt. Det vises til at NFF har oppfylt vilkårene for dispensasjon – blant annet i form av at sikkerhetstiltak er iverksatt.

– Målet med dispensasjonsordningen er å gi bedre sikkerhet for alle på stadion. Den er selvsagt ikke en garanti mot ulovlig bruk av pyro, men det gir supporterne en mulighet til å skape visuell stemning i trygge rammer, sier Løken.

Han peker på at NFF, Norsk Toppfotball og klubbene erkjenner at jobben rundt trygg bruk av pyro langt fra er ferdig.

– Derfor skal vi ha en grundig evaluering i etterkant av sesongen, for å se hvilke forbedringer vi kan gjøre inn mot sesongen 2025, sier fotballtoppen.

For sent

Søknaden fra NFF gjaldt i utgangspunktet for både cupfinalen for menn og kvinner. Den sistnevnte kampen mellom Vålerenga og Rosenborg ble imidlertid spilt søndag.

Tirsdagens vedtak i klagenemnda kom dermed ikke i tide til at det kunne brukes pyrotekniske effekter også der.

Bruken av pyro har vært gjenstand for debatt i norsk fotball denne sesongen. Tidligere i høst ble en ung gutt brannskadet av det som ble beskrevet som «uvettig bruk» i eliteseriekampen mellom Rosenborg og Molde på Lerkendal.

I cupfinalen mellom Lillestrøm og Brann i fjor sommer ble 15 personer brannskadet.

