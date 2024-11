Matchvinnerens drømmedag: – Spesielt å stå på den andre siden

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Etter en dødball og en taktisk manøver som tillot midtstopperen å bli igjen i feltet, kriget bursdagsbarnet inn det som ble den avgjørende scoringen mot tidligere lagvenninner på Ullevaal.

– Det var veldig gøy, det. Det var ikke den peneste scoringen, men den går i hvert fall inn, sier 24-åringen til Dagsavisen.

Sara Hørte løfter kongepokalen foran Vålerenga-fansen på Ullevaal. (Annika Byrde/NTB)

– Det skjer på noe som vi faktisk har brukt ganske mange ganger i høst. Sara har fått ligge igjen i angrep i etterkant av en dødball. Vi har ikke scoret på det ennå, men så gjør vi det i cupfinalen og avgjør den med det, smiler Vålerenga-trener Nils Lexerød om scoringen som kom i det 62. spilleminutt.

Matchvinneren kom til VIF i sommer etter å ha vært i Rosenborg siden 2022. Der ble det cupgull i fjor. 364 dager senere står hun i Vålerenga med både seriegull og kongepokal.

– Det er litt spesielt å stå på den andre siden enn jeg gjorde i fjor, men det kjennes like godt å vinne likevel. Selv om jeg også hadde unt Rosenborg et nytt gull, sier Hørte.

– Hadde du faktisk det?

– Ikke på min bekostning, kanskje. Men generelt så unner jeg dem alt godt, svarer Hørte med et glis.

For selv om Hørte selv har gode venner i RBK, har det bygget seg opp en stor rivalisering mellom VIF og Rosenborg de siste årene. Spesielt etter fjorårets cupfinale, hvor Rosenborg vant 1–0 etter flere kontroversielle VAR-situasjoner.

Det er liten tvil om at VIF har vært revansjelystne, og da muligheten bød seg et år senere, tok Lexerøds lag virkelig vare på den.

– For spillerne betyr dette veldig mye. Det har jeg merket i år. Jeg tror det å revansjere finaletapet fra i fjor kanskje har vært mer viktig for spillergruppa enn det har vært for meg. Spillerne har lagt veldig mye i det å vinne cupen, så jeg unner dem det, sier Vålerenga-treneren.

VIF-Trener Nils Lexerød. (Jonas Been Henriksen/NTB)

Med cupgullet i boks, har VIF sikret “the double”. I tillegg tok de poeng mot Bayern München i Champions League-gruppespillet tidligere denne uka.

– Jeg vil nesten si at vi tar “the treble” med at vi kvalifiserer oss for Champions League og tar poeng i gruppespillet i tillegg – gitt den gruppa vi har. Vi har levert en veldig, veldig god sesong. Det er det ingen tvil om, sier Lexerød.

– Jeg håper spillerne skjønner hva de er med på denne sesongen her, for jeg tror ikke det er ikke mange ganger man får være med på en sesong som dette i løpet av en karriere, fortsetter han.

