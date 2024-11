Bursdagsjenta sørget for Vålerengas perfekte revansj

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Helt siden fjorårets cupfinale, har det lyst ut av øynene på Vålerenga-spillerne at de har ønsket revansj. Det ønsket ble ikke noe mindre av måten fjorårets tap kom på, da Thea Bjelde ble frarøvet et av NM-historiens fineste mål da hennes praktscoring ble annullert av VAR som utlyste nok en runde med VAR-kritikk.

I år som i fjor er cupfinalen den eneste kampen kvinnene spiller i året med VAR, og som i fjor var det nokså glissent på tribunen. Til forskjell fra fjorårets cupfinale gikk Vålerenga denne gangen inn i finalen med et gedigent favorittstempel, både med tanke på årets prestasjoner i ligaen og mesterligaen, men også med tanke på hvor dårlig form Rosenborg har væt i denne høsten.

VIF hadde også ett ekstra ess i ermet denne gangen, i og med at bursdagsbarnet Sara Hørte i fjor spilte for Rosenborg. Dermed kunne Bygdøy-jenta sikre seg cupgull to år på rad, og Hørte kunne også scoret på kampens første store mulighet da hun headet en corner over mål. Vålerenga dominerte starten av kampen, før to avbrudd med bandasjering for Janni Thomsen og Ylinn Tennebø brøt rytmen.

Les også: Spilte for RBK i fjor da de slo VIF i cupfinalen: - To store klubber jeg er glad i

Vålerenga slet litt med å få ballen ned på bakken og få satt i gang spillet, for når de faktisk spilte fotball, var de overlegne Rosenborg. Dagens verter hadde ingen skudd, og ingenting å komme med, men klarte å forsvare seg nokså greit så lenge Vålerenga ikke kom i gang med spillet sitt. På små flater og da VIF-jentene fikk satt opp angrep så du klasseforskjellen med en gang.

Og så var det bursdagsjenta da. Selvsagt var det Sara Hørte som fikk kriget inn kampens første mål, og det kom på hodet, som er henne største styrke. Den x-faktoren var en stor del av grunnen til at Nils Lexerød ønsket å hente henne i utgangspunktet, og hodespillet er noe 24-åringen står igjen på trening og øver på. Det er ikke tilfeldig at det var hu som var inne i feltet og fikk nikket inn Vålerengas ledermål.

Bygdøy-jenta som spilte med gutta da hu var yngre, siden hu var den eneste jenta i sin aldersklasse som spilte fotball, har gått gradene via KFUM Oslo, Øvrevoll-Hosle, og Kolbotn til hu fikk sjansen i Toppserien. Ferden gikk videre til Rosenborg, men da kontrakta hennes gikk ut i sommer var det ingen tvil. Hun ønsket seg tilbake til Oslo, der landets beste lag også ønsket henne.

Les også: Thorsnes etter Champions League-bragden: – Vi gir oss aldri (+)

Fra første dag har Hørte gikk inn og sementert den plassen ved siden av Elise Thorsnes, selv om hun starta med å lage straffe mot sine tidligere lagvenninner i Vålerenga-debuten. Det endte med seier, som det ofte gjør når Hørte spiller. I tillegg til cupfinalen i fjor, spilte hu også da Rosenborg påførte VIF-damene et meget sjeldent tap på Intility tidligere i sesongen, men etter at Hørte meldte overgang til Vålerenga har hu ikke tapt én eneste kamp som VIF har spilt i hjemlig serie og cup.

Det var kankje ikke et sprudlende Vålerenga-lag på sitt beste vi så mot Rosenborg, men VIF innfridde favorittstempelet til de grader. I sedvanlig stil kontrollerte Nils Lexerøds jenter kampen, og hadde full kontroll. Rosenborg skapte ingenting, og var aldri i nærheten av å komme tilbake i kampen.

På overtid kom også Mimmi Löfwenius inn for sitt første minutt på nøyaktig ett år, da angriperen røk korsbåndet i fjorårets cupfinale. Det la kronen på verket for en perfekt gjennomført revansj, både for Vålerenga, Löfwenius og bursdagsjenta Sara Hørte som feiret sitt andre strake cupgull med scoring.

Les også: VIFs drømmesesong: – Kanskje det mest suverene gullet (+)

---

Kampfakta

Cupfinale kvinner

Rosenborg – Vålerenga 0-1 (0-1)

Ullevaal stadion, 3017 tilskuere

Mål: 0-1 Sara Hørte (61.)

Gule kort: Selma Sol Magnusdottir, Synne Brønstad, Rosenborg.

Dommer: Sarah Fatemeh Zangeneh (Kongsberg Idrettsforening)

Vålerenga (3-4-3): Tove Enblom – Sara Hørte, Elise Thorsnes, Iselin Sandnes Olsen (Michaela Kovacs fra 87.) – Janni Thomsen, Linn Vickius, Ylinn Tennebø (Tomine Enger fra 90.), Sædis Heidarsdottir – Olaug Tvedten (Mawa Sesay fra 90.), Karina Sævik (Mimmi Löfwenius fra 90.), Emma Godø (Tilde Lindwall fra 87.)

---









Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen