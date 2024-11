Formel 1 utvider – gjør plass til Cadillac som lag nummer 11 i VM

I en uttalelse mandag bekrefter Formel 1 at en avtale med General Motors omsider er på plass.

– Med Formel 1s planer om fortsatt vekst i USA, har vi alltid ment at å ønske en imponerende amerikansk merkevare som GM/Cadillac velkommen til feltet, og General Motors som en fremtidig motorleverandør, vil gi ekstra verdi og interesse til sporten, sier Liberty Medias avtroppende toppsjef Greg Maffei.

Liberty Media eier rettighetene til Formel 1-sirkuset.

– Vi berømmer ledelsen i General Motors og deres partnere for å ha oppnådd betydelig fremgang i kampen for å bli del av Formel 1. Vi er glade for å gå videre med søknadsprosessen knyttet til at GM/Cadillac-teamet skal delta i VM i 2026, legger han til.

Representanter for General Motors skal ha vært på plass under helgens VM-runde i Las Vegas for å holde samtaler med ledelsen i Formel 1 og Liberty Media.

Det førte åpenbart til et gjennombrudd i samtalene som har pågått i lang tid.

Det er ventet at Cadillac-teamet skal kjøre med Ferrari-motorer de to første sesongene i VM. Deretter skal General Motors ha sin egen patent på plass.

General Motors har i flere år jobbet sammen med Andretti Global for å sikre en plass i VM-feltet. Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) godkjente i fjor det framstøtet, men Formel 1-ledelsen sa nei. Skepsisen ble begrunnet med at Andretti-teamet ikke ville tilføre VM-serien nok merverdi.

Andretti-organisasjonens frontfigur Michael Andretti skal i tillegg ha skapt irritasjon hos Formel 1-toppene for å ha frontet den aktuelle søknaden på en aggressiv måte, melder Autosport.

Siden den gang har Andretti trukket seg tilbake. Tidligere i høst lot han andre ta over hovedrollen.

