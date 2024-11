Max Verstappen vant VM-tittelen i Formel 1 for fjerde år på rad

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nederlenderen fortsetter dermed dominansen etter at Lewis Hamilton vant sju strake titler fra 2014 til 2020. Nå er det umulig for Norris å ta igjen Verstappen med to løpshelger igjen av sesongen.

Verstappen delte tredje rad med Norris i oppstillingen før start. De to kom på henholdsvis 5.- og 6.-plass i kvalifiseringen.

Verstappen tok tidlig kontroll over sin egen skjebne. Allerede innen runde åtte hadde han klatret til 3.-plass og økt forspranget over Norris.

Med 13 runder igjen hadde Verstappen opparbeidet seg en luke på rundt 17 sekunder ned til briten. Han ble senere tatt igjen av Carlos Sainz og Charles Leclerc i hver sin Ferrari, men det ble altfor langt opp for Norris, som ikke maktet å holde følge.

Verstappen cruiset til slutt inn til en 5.-plass i Las Vegas, men kunne juble for sin fjerde strake sammenlagtseier i Formel 1.

Til tross for at det ikke gikk veien for Norris, var Storbritannia likevel representert på pallen i Las Vegas. George Russell gikk seirende ut av løpet, med lagkameraten Lewis Hamilton på 2.-plass. Carlos Sainz tok 3.-plassen.

Neste på Formel 1-programmet er Grand Prix i Qatar til helgen. Deretter avsluttes sesongen i Abu Dhabi.

