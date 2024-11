LSK rykket ned igjen: – Fra et fotballperspektiv er det veldig trist

– Fra et fotballperspektiv er det veldig, veldig trist for en så stor klubb å spille i 1. divisjon. Vi er alt for lette å score på, og vi brenner fete sjanser. Spillmessig er vi fullt på høyde, men likevel taper vi 0-3. Når du slipper inn over 50 mål, så overlever du ikke, sa trener Dag-Eilev Fagermo til TV 2 etter kampslutt.

LSKs nedrykksskjebne ble i praksis beseglet sist serierunde. Gultrøyene tapte 1-2 borte mot Brann, mens både Haugesund og Sandefjord rykket fra med seirer mot henholdsvis Tromsø og Odd.

– Vi kommer fra en veldig sterk bortekamp i Bergen, så det handler om å gjøre det samme igjen. Det skal mye til (å overleve), men jeg tror vi skal fokusere på å vinne en fotballkamp og få en sterk prestasjon hjemme på Åråsen, sa Fagermo til TV 2 før avspark.

Han fikk ikke det han ønsket seg. Scoringer fra Loris Mettler, Elias Jamal og Marcus Melchior sørget for at Sandefjord vant 3-0.

– Kommer tilbake

Også i 2019 rykket LSK ned fra det øverste nivået i norsk fotball. Da tok de seg tilbake til Eliteserien på første forsøk året etter.

– Lillestrøm kommer tilbake. Det er jeg helt sikker på. Det er såpass mye kultur og historie her, fortsatte Fagermo etter kampen.

Den erfarne treneren vil ikke bekrefter at han blir med ned til 1. divisjon.

– Jeg vet ikke. Vi har blitt enige om en kontrakt ut året. Den skal jeg fullføre, sa Fagermo.

Fornyet kontrakten

For Sandefjord sin del kunne lørdagens eliteserierunde knapt endt bedre. I tillegg til trepoengeren på Åråsen raknet Haugesund borte mot Viking, og Sandefjord er med det sikret spill på øverste nivå også i 2025.

Vestfoldingene har vist god form i serieavslutningen, og triumfer mot både Molde, KFUM og Odd har løftet klubben flere hakk på tabellen. Hovedtrener Hans Erik Ødegaard slo før kampen mot LSK fast at de trolig behøvde én seier for å holde seg i Eliteserien. Den seieren hentet de lørdag.

LSK kom til oppgjørets første mulighet i oppgjøret mot Sandefjord. Markus Karlsbakk forsøkte seg fra distanse, men Hugo Keto avverget med en fin redning. Noen minutter senere fikk talentet Alexander Røssing-Lelesiit en stor sjanse til å sette inn 1-0 etter et flott Félix Vá-innlegg, men skuddet gikk over.

Stupheading

Sju minutter før hvilen stupte Mettler inn 1-0 etter et godt innlegg fra Filip Loftesnes-Bjune.

– De er tålmodige og bearbeider LSK, og Mettler viser at han kan mer enn å suse ballen inn fra distanse, sa TV 2s kommentator Morten Langli.

Kort tid etter pause fikk Jamal en enkel oppgave med å doble gjestenes ledelse. Dermed ble veien tilbake for lang for LSK, som må forberede seg på spill i 1. divisjon i 2025.

Mot slutten rundet Melchior keeper og gjorde gjestenes tredje scoring for kvelden.

LSKs sesong har vært svært turbulent, og en rekke ulike navn har i én eller flere kamper hatt treneransvaret på sidelinjen. Tidligere Vålerenga- og Odd-sjef Dag-Eilev Fagermo ble ansatt som ny hovedtrener 30. september, men veteranen har ikke lyktes med å bedre poengfangsten tilstrekkelig.

Les også: Familiefar sliter økonomisk – hetses: «Dette burde han ha tenkt på før han fikk barn»

Les også: Det finnes ingen kur for Isabella (6)

Les også: Anmeldelse: NRK-serien «Oro jaska» er et ungt skrik mot stillhetskulturen (+)