Advarer egne spillere etter nok en nedtur: – For enkelte er det helt avgjørende

EKEBERG (Dagsavisen): – For enkelte av dem er det helt avgjørende for å vise den karakteren jeg forventer. De øynene bør være påskrudd når vi møter opp på trening.

Det sier Moesgaard til Dagsavisen på spørsmål om viktigheten av årets siste kamp for sesongen. For selv om både eliteserieplassen i 2025 er sikret og at laget ligger på åttendeplass, står KFUM Oslo med fire strake tap og fem kamper uten seier.

– Nå har Johannes Moesgaard truet oss alle mann. Hvis vi vil være her neste år, så vil han se karakter og kroppsspråk som er Kåffa verdig i neste match. Den blir livsviktig for alle mann, for man har kanskje ikke mulighet til å spille her neste år, sier Momodou Lion Njie til Dagsavisen.

Momodou Lion Njie gjorde nok en feil da Kåffa tapte for fjerde gang på rad i Eliteserien. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

Midtstopperen mistet ballen i egen 16-meter og ga bort sjansen som førte til KBKs første scoring på Ekeberg lørdag. Matchen endte med 1-2-tap for andre gang på rad på hjemmebane.

Les flere saker om KFUM Oslo her

– En kopi

– Når man gjør sånne feil som forsvarsspiller så kan man ikke si at man har spilt en god kamp alt i alt, sier Njie.

Moesgaard mener tapet ligner på de foregående eliteseriematchene for KFUM.

– Det er en kopi av det vi har holdt på med i tre uker. Vi gjør personlige feil, taper marginalt og strever med å være gærne nok der ballen skal inn i målet. Vi trenger liksom mye, mens KBK trenger ingenting. For meg handler det mer om Kåffa mot Kåffa.

Kristiansund feirer det første målet på Ekeberg mot Kåffa. Momodou Lion Njie løper for å hente ballen og nullstille. (Amanda Pedersen Giske/NTB)

– Hva sier du til spillerne i garderoben?

– Jeg oppfatter jo meg selv som litt syk i hodet. Vi har beholdt plassen og gjort det vi skal, men man klarer ikke å bli fornøyd med det likevel, svarer Kåffa-sjefen.

Han er stolt over sesongen, men samtidig frustrert over den siste perioden.

– Vi var i en posisjon der vi hadde 34 poeng tidlig og kunne kikke oppover på tabellen. Jeg håpet at vi skulle kneppe til, men vi har heller kneppet av og kjørt litt på hvilegir, tror jeg. Men det har jo vært en tøff sesong med en gjeng som har stått bra i det.

Les også: Kåffa-børsen: Ny feil (+)

– Ikke noe problem med motivasjonen

– Jeg er jo stolt, ikke sant. Jeg har sagt det til gutta, men jeg gidder jo ikke å tape kamper på å gi bort ting. Det gjør jeg ikke, for det er de samme tingene. Det er dødballer og driblinger rundt egen 16-meter, fortsetter Moesgaard

Han nekter for at spillergruppen var mer motivert tidligere i sesongen enn nå.

– Det er ikke noe problem med motivasjonen. Det er det aldri. Jeg tror bare at vi skal erkjenne at vi har jobbet på det høyeste nivået i Norge over tid med stort press mentalt og fysisk – mot lag som står godt og har sterke tropper.

KFUM Oslo-trener Johannes Moesgaard. (Fredrik Varfjell/NTB)

Njie istemmer:

– Det er lett å si fra utsiden, men hver gang jeg møter opp her ser jeg en gjeng som er motivert og har lyst til å bli bedre hele tiden. Vi har hatt mange møter om hvordan vi skal bli bedre og hvordan vi skal kickstarte 2025-sesongen. Nå må vi finne løsninger, og heldigvis har vi en kamp til å gjøre det på. Så må vi tenke neste.

Tar man med cupexiten i semifinalen mot Fredrikstad i oktober, står laget uten seier på de seks siste matchene.

– Jeg tror den utladningen i cupen, pluss en litt tidlig følelse om at dette kom til å ordne seg i serien ... vi har taklet den komboen dårlig, sier Moesgaard.

Nå gjenstår kun HamKam på bortebane i sesongens siste serierunde. Der forventer Kåffa-treneren å se noe helt annet.

Samtlige kamper i serierunde av Eliteserien spilles 17.00 søndag 1. desember.

Les også: Dette er gamletrener Isnes’ råd til KFUM Oslo: – En styrke hos begge (+)