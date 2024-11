Johaug svarer om blytungt Northug-press – aksepterer forventningene

Johaug har ikke gått de tradisjonsrike åpningsrennene på Beitostølen siden 2021. Siden den gang er hun blitt mamma.

Lørdag går hun i tillegg sin første 10 kilometer siden comebacket. Beito-rennet gås i klassisk stil.

På spørsmål fra NTB om hva hun tenker om Northugs tydelige favorittstempel trekker Johaug på smilebåndet og svarer:

– Jeg vet at det er forventninger der ute, og det skjønner jeg. Jeg har prestert på et veldig høyt nivå før, og mine ambisjoner er ikke å kjempe om en femte- eller tiendeplass i VM. Jeg lever godt med de forventningene.

36-åringen påpeker samtidig at hun ikke kommer til dekket bord.

– Jeg har vært to år ute nå. Det har jeg også vært før, men da var det enda mer strukturert trening i de to årene. Jeg kjørte jevnlige testløp i de årene. Det er lenge siden jeg har gått en 10 kilometer, sier Johaug og viser til at hun i fjor vinter kun gikk to tremiler.

– Ikke på gammelt nivå

Northug var klar overfor NTB om forventningene til Johaug under åpningshelgen. Der stiller hun til start både på 10-kilometeren både i klasisk og fri teknikk.

– Hun er favoritt basert på det vi har sett. Hun har vunnet et testløp på rulleski, og jeg rangerer hun som en bedre skiløper enn resten. Den løypa der passer henne bra. Det virker som hun er i bra balanse og god form, sa Northug.

Han la videre til at han tror Johaug er «like sterk som før». Det avviser imidlertid hovedpersonen.

– Jeg er ikke på det nivået jeg var på tidligere ennå. Det skal jeg være helt ærlig på, sier Johaug.

Sterk Beito-statistikk

Med seg til Beitostølen kommer Johaug ikke bare med Northugs favorittstempel. 36-åringen har også en knallsterk Beito-statistikk i ryggen.

Langrennsdronningen har vunnet de 11 siste distanserennene hun har stilt opp i under åpningshelgen. Sist hun ikke sto på toppen av seierspallen, var i en sjelden sprintstart i 2014. Selv da endte Johaug på en solid fjerdeplass.

Man må også ti år tilbake for å finne forrige gang 36-åringen ble slått i et distanserenn på Beitostølen. Da ble Marit Bjørgen for sterk på 10 kilometer fri teknikk.

Verdenscupen innledes i finske Ruka neste helg. Der har Johaug planlagt å delta i de to distanserennene. Uka etter blir det to nye starter på Lillehammer, og deretter reiser hun til Davos.

Så blir det en lengre pause fram til NM på Gåsbu ved Hamar midt i januar. Det kan fort bli Johaugs siste renn før VM i Granåsen.

