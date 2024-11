Petter Northug om snakkisen om seg selv: - Rørende og fint

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

BEITOSTØLEN (Dagsavisen): Da Petter Northug kom slentrende inn i Beitohallen for å høre på Johannes Høsflot Klæbo snakke på en pressekonferanse torsdag, var det første han fikk høre omtalen av seg selv.

Klæbo fortalte om hvordan Northug var hans forbilde og roste han for alt han hadde betydd for langrennssporten. Og at 38-åringen av noen fortsatt holdes som VM-aktuell, ville også Klæbo holde liv i.

Sterk på trening

– Det er synd han ikke kan starte her på Beito, men vi vil se han i sporet senere i vinter. Jeg har sett han på trening i høst og blitt imponert, sa Klæbo fra scenen.

Petter Northugs eneste minimale VM-sjanse ligger kanskje i å gå sprintstafetten sammen med nettopp Johannes Høsflot Klæbo.

Vi spør Erik Valnes, mannen som antakelig er nærmest den jobben sammen med Klæbo, om det er rart å høre at mange helst ser Petter Northug på det laget.

Erik Valnes fryder seg over Petter Northugs forsøk på comeback. (Terje Pedersen/NTB)

Mine største øyeblikk

– Nei, jeg vet at det blir en tøff kamp å kvalifisere seg til VM-laget. Nå tror jeg ikke Petter blir min sterkeste utfordrer, men det er morsomt at han snakkes om. Og jeg forstår det. Han har gjort noe unikt. Noen av mine største barndomsminner var det han som skapte, sier Erik Valnes til Dagsavisen.

Når den lange mediedagen er slutt, må vi spørre hovedpersonen selv om hvordan all denne rosen påvirker ham.

– Det er rørende og fint å høre at jeg har betydd litt for norsk skisport, selv om jeg har både vært kontroversiell og gått litt mine egne veier. Jeg husker da jeg kom inn på landslaget var fortsatt langrenn litt traust og gammeldags, så har det blitt hipt i byene, langrenn ble kult, det er den reisen jeg er stolt av. Jeg hører mange fortsatt husker mine løp. Da har jeg gjort noe riktig med sporens utvikling, sier han.

– Sånn som idrett er nå, handler det jo også mye om alt rundt idretten. Man må levere og da velger jeg også å mene mye om sportens utvikling videre fra min posisjon, sier Petter Northug, som skal følge langrenn som ekspert for TV2.

Fornyet satsing

Men mer overraskende er at han har fått på plass en ny sportslig satsing og han ser flere år fram i tid. Det er en kink i ryggen som setter ham utenfor start på Beito.

– Jeg må finne nye veier til resultater. Nå får jeg lagt ned det volumet jeg ønsker, jeg tåler trening igjen, og det er kult at de andre utøverne setter pris på det. Det er ingen selvfølge, sier Northug.

At noen fortsatt holder liv i drømmen om at han kan komme til start i VM i Trondheim fryder han seg også over, selv om det er veldig lite realistisk.

– Jeg har satt muligheten til en prosent, det er nok til at noen ønsker å holde liv i det, men det er veldig mye som skal til. Jeg får se hvor fort jeg kan gå i NM, men det er Marcialonga og Vasaloppet som har høyest prioritet hos meg, sier han.

– Hva blir ditt første renn i vinter etter at muligheten her forsvant.

– Da har jeg pekt meg ut en Norgescup på Lillehammer i midten av desember. Der håper jeg å gå både sprint og 10 kilometer, avslutter Petter Northug.

PS. Beitorennene starter med sprint for kvinner og menn fredag.

---

FAKTA

Navn: Petter Northug

Alder: 38 år.

Meritter: 2 OL-gull, 13 VM-gull, 38 enkeltseire i verdenscupen.

Aktuell: Har fått ny hovedsponsor og satser primært på langdistanseløp. Samtidig er han ekspert på langrenn og skiskyting i TV2.

---