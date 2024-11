Kjelsås-løper med VM-ambisjoner på femmila. Men hvordan komme seg dit?

BEITOSTØLEN (Dagsavisen): Kjelsås-løper Nora Sanness håper å kapre en av plassene til femmila i VM. Men da er det viktig å prestere i uttaksrennene, som er en femtedel av distansen hun trives best i. Hva forteller en 10 kilometer om femmilsstyrke?

Og ved siden av krever medisinstudiet mye tid for 24-åringen, som tilhører rekruttlandslaget. Da er veien inn på et mulig VM-lag lang.

Må gå verdenscup

Å prestere på Beitosprinten er viktig for det er inngangsbilletten til verdenscuprenn. Og man må gå verdenscuprenn for å få bli med i VM i Trondheim neste år.

– Det er en veldig viktig helg for min del. Toget til VM kan gå allerede her, om man ikke har dagen på Beitostølen, sier Nora Sanness til Dagsavisen.

– Det er en sjanse om man presterer under norgescup på Gålå, men om man misser den og skal det veldig mye til. Beitostølen er inngangsporten til verdenscup, og det er hovedsakelig de rennene som er uttaksrenn til VM, sier hun.

Historiens første kvinne-femmil i Kollen avgjøres. Ragnhild Gløersen Haga (t.h.) er hårfint foran Astrid Øyre Slind (i midten) og Jessie Diggins (t.v.). Bak til høyre kommer debuanten Nora Sanness inn til 5. plass. (Geir Olsen/NTB)

Overrasket i Kollen

Kjelsås-løperen overrasket mange på tidenes første Kollen-femmil for damer i 2022. Det var i fristil, hennes favorittdisiplin. Hun hang med helt til spurten, og endte som nummer fem i rennet Ragnhild Haga vant.

Femmila i VM, som er distansen Sanness satser på, er også i fristil.

– Det passer meg også bra med en tung løypeprofil, slik som det er her på Beitostølen, med mye opp og ned. Jeg var der oppe under Toppidrettsveka, og jeg likte meg. Men det er begrenset med plasser, og Johaug er tilbake, så det å kvalifisere seg blir veldig vanskelig, sier Sanness.

En som også må kvalifisere seg, men kanskje ikke føler på den samme vanskelighetsgraden er Therese Johaug.

– Nora må vite at hun har fremtiden foran seg, og det er ingenting som stopper her på Beitostølen, sier Johaug til Dagsavisen.

Sjonglerer studier og trening

Sanness bor fortsatt på Kjelsås, og det går med mange treningstimer i Nordmarka og Lillomarka, der motivasjon, inspirasjon og energi hentes.

– Jeg er mye i marka gjennom året, både sommer som vinter. Det er flott å skøyte innover fra Kjelsås, opp mot Movann og Tømte. Det blir mange turer til Kikut, og jeg liker meg også i Holmenkollen, så der er jeg mye, sier Sanness, som gjerne skulle sett at de lange markaturene kunne hatt noe å si for landslagsledelsen.

– Jeg tviler på at det telles som uttaksrenn, dessverre, sier hun lattermildt.

Men det er ikke bare trening på programmet for 24-åringen. Hun er på femte året med medisinstudier ved Universitetet i Oslo, og det krever også arbeid.

– Nå har jeg gjort det noen år, og det tilrettelegges ikke i noe særlig grad. Men det har jeg blitt vant til. Det blir en prioriteringssak, og der har jeg blitt flinkere. Jeg har nok blitt mer kynisk med årene, og er flinkere til å si nei. Og foran så viktige sesonger som både denne og neste er, med VM på hjemmebane og så et OL, har det blitt treningen som har fått førsteprioritet de fleste gangene. Jeg ønsker å utnytte fysikken og alderen jeg er i, sier Sanness.

Tips fra Jacobsen

Det er en livsstil som Astrid Uhrenholdt Jacobsen også har drevet. Og Kjelsås-løperen har høstet av erfaringen til den tidligere Heming-løperen.

– Astrid sa til meg at det ville bli tøft, og at jeg ikke kan forvente noe særbehandling, men at det er fullt mulig. Det blir ikke mye tid til annet enn trening, studier, mat og søvn. Men heldigvis er det et liv jeg trives veldig godt med. Matlaging er en hobby jeg bruker til min fordel, sier Sanness.

Lørdag og søndag er det 10 kilometer i henholdsvis klassisk og fristil på Beitostølen.

---

FAKTA

Beitosprinten i helgen:

LØRDAG:

09.15: Langrenn para, sittende 5km.

09.55: Langrenn para, stående 7,5km.

10.00: Langrenn kvinner, 10km klassisk.

11.20: Langrenn menn, 10km klassisk.

14.05: Kombinert kvinne, 5 km kompakt.

14.35: Kombinert menn, 7,5km kompakt.

SØNDAG:

09.30: Kombinert kvinner, 5 km.

10.05: Kombinert menn, 10km.

11.15: Langrenn kvinner, 10km fristil.

12.35: Langrenn menn, 10km fristil.

---