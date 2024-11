Bjørgen om Johaugs nødbremstiltak: – Tårene satt løst

Bjørgen er en av dem som er aller tettest på Johaug og er attpåtil assisterende landslagstrener.

Da landslaget var samlet på Mosetertoppen i Innlandet for halvannen måned siden, merket Bjørgen at ikke alt var som det skulle med venninnen.

– Ja. For det første synes jeg ikke at hun var helt lik seg på Mosetertoppen i starten på oktober, og så gikk det vel et par uker til. Da merket jeg at tårene satt litt løst hos henne, og da skjønte at det var noe.

Johaug fortalte selv under torsdagens pressetreff på Beitostølen at treningen ikke stemte slik hun ville, at hun var sliten og slet med å få nok søvn.

Langrennsstjernen måtte nærmest rømme hjemmefra for å få tilbake overskuddet.

Hvile

– Er det slik at til og med Johaug må hvile noen ganger?

– Ja. Samtidig som hun skal trene like bra som før og hvile innimellom, som hun har håndtert bra før, er hun nå også mamma, og det er også en ekstra belastning. Det å få inn to treningsøkter før klokka 16 på ettermiddagen og gjøre greier innimellom. Det går ikke i lengden. Og som hun er inne på selv, har hun kanskje også hatt en infeksjon i tillegg.

Johaug er sjelden syk.

– Nei. Det slår ikke ut, det bare ulmer hos henne. Therese er ekstrem i så tilfelle.

– Hun sier at hun ble fort bra igjen?

– Ja. Hun fikk to uker med litt ro og fikk tonet ned treningen litt. Hun fikk overskudd og mer søvn. Nå kjenner hun at hun fungerer igjen.

Ingen VM-konsekvenser

– Kan dette få konsekvenser for VM på noen som helst måte?

– Jeg tror ikke at dette skal få noen konsekvenser inn mot VM. Hun tok signalene tidlig. Det er dette som er hennes utfordring. Hun kan tøye strikken for langt, og tøyer du den altfor langt tar det lenger tid før du er i vater igjen.

– Johaug har kontrollen som trengs?

– Hun tar mange målinger og vet hvordan hun har det. Tårene sitter løst, og du ser det fort på henne når det er for mye. Jeg har sett dette noen ganger før også, men hun har evnen til å hente seg inn igjen, sier Bjørgen.