Bjørndalen ba Northug teste varmetrening: – Hardt og tøft

– Jeg har pushet ham på varmetrening i lang tid. Jeg måtte si til ham at nå måtte han faen meg skjerpe seg og begynne med det, eller i hvert fall teste det. Det har han begynt med nå, så får vi håpe han får et løft av det, sier Bjørndalen til NTB.

Har brukt det selv

Bjørndalen ble interessert i temaet da det kom mot slutten av hans karriere. Skiskytterlegenden fikk ikke tatt det i bruk selv som aktiv, men har lenge prøvd å «presse» det på Northug.

Varmetrening handler om å øke kjernetemperaturen under treningen. Enten ved å trene i veldig varm temperatur eller ha på seg mye mer klær enn nødvendig.

Northug har gjennomført en håndfull økter etter at han kom hjem fra høydetrening tidligere i november.

– Jeg synes det er hardt og tøft. Jeg har hatt ganske høy kjernetemperatur, så jeg har kanskje hatt på meg litt vel mye klær. Nå skal jeg teste det tre ganger i uka den neste måneden, og så ta en ny test på blodet. Jeg er nøytral, sier Northug til NTB.

– Angrer

Bjørndalen, som selv fortsatt er aktiv på treningsfronten, mener Northugs grep kommer noe seint.

– Men nå har han i hvert fall begynt.

Trønderen har et lite håp om å delta i VM i Trondheim over nyttår. For at det skal gå, må han vise sin beste form i sesonginnledningen. Onsdag kom imidlertid beskjeden om at en ryggplaget Northug ikke stiller til start på Beitostølen til helgen. Dermed ryker en viktig mulighet for trønderen.

Bjørndalen håper likevel Northug kan få god effekt av varmetreningen.

– Det hadde så vidt kommet på slutten av min karriere. Jeg hadde lyst, men teamet turte ikke begynne med det. Jeg angrer på at vi ikke prøvde det under det siste året. Den planen var lagd, så da var det for høy risiko, sier Bjørndalen.

Gode svar

Forskere ved Høgskolen i Innlandet i Lillehammer har i flere år undersøkt effektene varmetrening gir.

– Jeg synes det er tøft å gjennomføre, men tankegangen bak det er interessant. Forskning i Lillehammer sier at det funker, men jeg skal danne meg mine egne erfaringer. Jeg hører Ole sier at det er bra. Jeg gjennomfører, så tar jeg en slags evaluering etter en måned, sier Northug.

Selv om Bjørndalen håper treningsmetoden kan hjelpe Northug i bedre form, har han ikke helt tro på at Mosvik-mannen blir å se i verdensmesterskapet.

– Da må han være på sitt beste og holde seg frisk. Det er egentlig ingen sjanse, men han gjør et ærlig forsøk.