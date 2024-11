Petter Northug ler av spekulasjonene: – Ikke VM, men Vasaloppet er drømmen

Ryktene har gått i lang tid. Mye av det skyldes Northugs egne uttalelser etter at han i mars slo til med sølv på lagsprinten i det som var hans første NM-renn siden 2018.

– Jeg sitter nesten og ler, for jeg våkner opp daglig med meldinger om VM, om det som skal skje, og hva planene mine til VM er, sier Northug til NRK under et treningsopphold i Livigno i Nord-Italia.

Den tidligere langrennskongen forteller at han er «litt overrasket» over den nye hypen rundt ham. VM-praten har ført til at flere utenlandske løpere tror at han satser mot mesterskapet på hjemmebane.

– Nei, jeg sier det som det er. At det blir umulig å kvalifisere seg, så å si helt håpløst. Men det virker ikke som det går inn, sier Northug om hvordan han svarer dem som spør ham om saken.

38-åringen har helt andre mål enn VM på ski i den kommende sesongen.

– Jeg ser for meg at jeg står på sidelinjen i Trondheim. Jeg visualiserer at jeg skal på pallen i Vasaloppet. Det er drømmen.

Northug blir en del av startfeltet i den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen senere i måneden.