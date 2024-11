Trolig ingen Petter Northug på Beitostølen: – Per nå er det helt uaktuelt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Per nå er det helt uaktuelt, sier Northug til Adresseavisen onsdag ettermiddag.

Han fikk trøbbel med ryggen på trening søndag. Da NTB møtte ham dagen etter, hadde han tydelige smerter og var usikker på om comebacket på Beitostølen kom til å bli noe av. Der har han ikke konkurrert siden 2018.

Nå ser det mørkt ut for Northug-deltakelse foran fredagens sprint. I åpningshelgen skal det også konkurreres i 10 kilometer klassisk og 10 kilometer fri teknikk.

– Jeg har et håp så klart, iallfall søndagsrennet, men jeg vil si det er 10 prosent sjanse for det. Kiropraktoren sa at jeg måtte være smart og tenke langsiktig, sier Northug.

Northugs plan for sesongen er å kombinere allroundløp og langløp. Drømmen om VM på hjemmebane i Granåsen er fortsatt ikke fullstendig avblåst for 38-åringen, og rennene på Beitostølen ville gitt ham en god sjanse til å vise seg fram.

