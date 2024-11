Ski Classics endrer reglene – får applaus av Northug

Årets Ski Classics-sesong innledes i østerrikske Bad Gastein i midten av desember. Åpningsrennene markerer i tillegg startskuddet for en rekke regelendringer lag og løpere må forholde seg til.

Én av dem er et nytt system for utdeling av poeng. De ulike rennene i Ski Classics-systemet er kategorisert i fem kategorier, og antall poeng som deles ut knyttes opp mot statusen for den aktuelle kategorien.

Den høyeste kategorien, Grand Classics, består av Marcialonga, Jizerská50, Vasaloppet og Birkebeinerrennet. Her får vinneren 500 poeng til Ski Classics-sammendraget. På rennene på nivået under deles det ut 300 poeng, mens det gis ut 200, 100 og 50 poeng på de laveste kategoriene.

Grepet møter begeistring hos en av Ski Classics-feltets største stjerner, Petter Northug.

– Det synes jeg er bra. Det er fortsatt litt for stor forskjell på C- og A-rennene i Ski Classics. De store er virkelig store. Og de som er med på å fylle opp langløpscupen, er veldig små. Det er en grunn til at jeg i år liker å kombinere allroundløp med langløp, sier Northug til NTB.

Økt kvinnekvote

Han har samtidig en klar oppfordring til toppene i langløpssirkuset.

– Ski Classics har et utviklingspotensial på å få flere store løp inn i kalenderen. Men Vasaloppet, Marcialonga og Birken er jo de store, og de lever lenge, sier langrennsstjernen.

Poengendringen vil naturlig nok bety at utfallet av de store og mest prestisjetunge vil få en klar ekstra vekt når en sammenlagtvinner skal kåres til våren.

Nytt av denne sesongen er det også at hvert av profflagene i Ski Classics må bestå av minst tre løpere av hvert kjønn. Tidligere har kravet vært to.

Lagene må dermed bestå av minst seks, og maks ti, løpere. I tillegg kan maks åtte av løperne komme fra det som omtales som etablerte skinasjoner. Forrige sesong var det samme antallet ni.

Hvilke nasjoner som kategoriseres som etablerte, fremgår av en egen liste som utarbeides med bakgrunn i en rekke kriterier basert på blant annet løperne i sirkuset.

Ungdomsplass

Ski Classics-ledelsen tar også grep som skal at sørge for at flere unge løpere satser på langløp.

Denne sesongen kan to såkalte Cubs, «unger» på norsk, inkluderes i hvert av profflagene til de ulike rennene. For å være aktuell for disse plassene må man være under 22 år.

Lagene kan ta med seg «bjørnunger» til de ulike rennene.

– De nye reglene er del av en prosess som skal gå over flere sesonger for både å skjerpe konkurransen mellom lagene, men også for å presse på for mer inkluderende tropper, sier direktør David Nilsson.

Kommende sesongs utgave av Birkebeinerrennet går 15. mars. Vasaloppet er plassert to helger tidligere, mens Marcialonga går 26. januar.