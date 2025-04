Slik blir 1. mai i Oslo: – Ingen kamper er vunnet for alltid

Arbeidernes internasjonale kampdag markeres som alltid med taler, sang og tog i Oslo 1. mai. Årets hovedparole i hovedstaden er «Styrk demokratiet – knus fascismen!».

Line Khateeb, leder av Palestinakomiteen og en av talerne på Youngstorget, har vokst opp i en politisk familie som var opptatt av å markere dagen med både frokost og tog.

– Da hørte jeg ofte folk snakke om internasjonal solidaritet. Det er viktig for meg, og for Palestinakomiteen, og særlig i år. Nå har det gått et og et halvt år med folkemord i Gaza, og fortsatt ser vi ingen sterke nok tiltak for å stanse krigen, åpne grensene og holde Israel ansvarlig.

1. mai-markering i Oslo Palestinakomiteens leder Line Khateeb er en av talerne på Youngstorget 1. mai. Her fra talerstolen under markeringa av arbeidernes internasjonale kampdag i 2022. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Oppfordring til LO

I deler av talen sin vil Khateeb rette seg mot LO, som starter sin fem dager lange kongress neste uke.

– Der er det veldig viktig at fagbevegelsen ikke bare viser solidaritet med den palestinske fagbevegelsen, men også at de står opp for folkeretten og internasjonal lov. Angrepet på palestinernes rettigheter er ikke isolert fra folkeretten ellers i verden. Vi må holde Israel ansvarlig, og der har norske myndigheter og LO har en viktig rolle

– Hva er betydninga av en dag som 1. mai, i en verden som blir stadig mer polarisert og urolig?

– 1. mai viser oss at når folk står sammen, kan vi få til en endring. Det er utrolig viktig nå! Mange føler på en håpløshet, og vi ser en retning mot mer autoritære styrer. Da må vi sammen forsvare rettighetene. Det å stå opp mot okkupasjonen i Ukraina og Palestina henger sammen. Å stå opp for kvinners rettigheter i Sør-Amerika og Norge henger sammen. Markeringa gir oss energien og styrken til å fortsette å jobbe for rettferdighet.

---

Dette skjer på Youngstorget

11.20 Oslo Janitsjar.

11.25 Appeller ved Pionerstatuen ved Jaime M. Fuentes, RU, Kaja Carelius, SU, og Eduardo Mezzanotti-Camerini, AUF.

11.50 Appell ved Fredsmonumentet ved Miranda Aaland, Oslo Nei til atomvåpen.

12.00 Appeller og taler for dagen ved Line Khateeb, Palestinakomiteen, Truls Gulowsen, Naturvernforbundet, Seher Aydar, Rødt, Marian Hussein, SV, og Jonas Gahr Støre, Ap.

12.40 Allsang av «Internasjonalen», sammen med Sosialistisk kor og Oslo Janitsjar.

12.50 Togavgang – utmarsj i Torggata, se togruta under

---

Se oversikt over togtider og appeller i andre byer nederst i saken.

Natur og solidaritet

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen forteller at han har markert 1. mai med ny giv de siste 15 årene, etter at det har kommet i stand det han opplever som et bredere samarbeid mellom miljøbevegelsen og fagbevegelsen. Det er en viktig solidaritetsdag, sier han.

Naturvernforbundet Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen. (Fartein Rudjord)

I sin tale på Youngstorget vil han fortelle mer om dette fellesskapet.

– Vi har mye til felles som demokratiske, medlemsbaserte og folkelige motstands- og solidaritetsorganisasjoner. Hovedparolen i år handler om kampen mot fascismen. Det er trender vi hovedsakelig ser utenfor Norge, men også her. Særlig er definisjonen på hva frihet er, under angrep. Vår definisjon er frihet fra forurensning, og frihet til langsiktig bærekraft. Dette er fellesskapsløsninger, og det er like mye frihet i dem som i egoløpet. Egentlig mer.

– Så har jeg noen konkrete oppfordringer, ettersom det jo er en politisk dag og det er stortingsvalg i år. Vi mener at for å få til de nødvendige endringene må alle stemme ett hakk mer miljøvennlig enn før, for det holder ikke med «business as usual».

– På hvilken måte er 1. mai viktig for naturen og miljøet?

– Dagen er viktig fordi natur og miljø er noe vi beskytter gjennom kamp, samarbeid og fellesskapsløsninger. Det er det naturlig å inkludere i solidaritetskampen, og kampen for rettigheter, felles organisering og felles styring, med de naturressursene- og kvalitetene vi har. For både rettigheter og miljøet er det sånn at ingen kamper er vunnet for alltid. De må vinnes på nytt. Nedbygging er for evig, vern er midlertidig. Det gjelder også for rettsstaten og de demokratiske rettighetene.

Også Seher Aydar (Rødt), Marian Hussein (SV) og Jonas Gahr Støre (Ap) skal tale under markeringa.

---

Øvrige arrangementer i Oslo

09.00 Minnesmerket over Rolf Wickstrøm og Viggo Hansteen på Østerheim på Årvoll – tale v/Andreas Lejon, FF avd. 1 – korps.

10.00 Spaniamonumentet i Birkelunden – sang, kransenedleggelse og taler v/bl.a. Magnhild Otnes (NTL) fra Kulturutvalget.

14.15 Monumentet over Osvaldgruppa og de falne fra NSB ved Østbanehallen – taler ved Birthe-Lene Ørjasæter (NTL), Torfinn Håverstad (NJF) og Ida Avedal (SolUng) – kor og korps.

15.00 Gudstjeneste i Oslo domkirke i samarbeid med Kristne Arbeidere – preken, appell – Oslo Damekor.

15.45 Minnesmerket over Pellegruppa ved Aker Brygge – tale og blomsternedleggelse.

---

1. mai ellers i landet

I Drammen går toget fra Universitetet 13.00 til Bragernes Torg. Der taler Masud Gharahkhani (Ap), Kirsti Bergstø (SV), Linn-Elise Øhn Mehlen (Rødt), Hege Wetås (SU), Fellesforbundet og Lars Mamen (Fair Play bygg).

I Bergen går toget fra Daniel Hansens gate 12.30 og til Torgallmenningen under hovedparolen «Boikott Israel – Fritt Palestina!». Ved Torgallmenningen er det kulturminister Lubna Jaffery (Ap), Rødts nestleder Sofie Marhaug og Marthe Hammer, stortingskandidat for SV, som skal holde appeller.

Stavanger har flere hovedparoler, deriblant «Trygt arbeidsliv, stem rødgrønt» og «Krig er forakt for liv. Fred i Palestina og Ukraina NÅ». Toget går fra Folkets Hus 13.00 til Torget. Der holdes det appeller av Taras Polishchuk (styreleder i Ukrainsk Forening i Rogaland), Andreas Bjelland Eriksen (Ap), Ingrid Fiskaa (SV), Mímir Kristjánsson (Rødt) og Aron J. Schaanning (Faglig ungdomssekretær, LO Rogaland).

I Trondheim går toget fra Kongsgårdsplassen 13.00, til Torget. Mette Nord (Fagforbundet) og Christopher Beckham (HK Norge) er hovedtalere. Så følger appeller fra Erik Jørgensen (Pensjon for alle), Hege Bea Nyholdt (Rødt), Lars Haltbrekken (SV), Maren Grøthe (Sp) og Trond Giske (Ap).

I Tromsø er det avmarsj klokka 13.00 fra Storgata til Strandtorget. Der holdes appeller av Sissel Skoghaug (LO), Brede Edvardsen (Leder i Norsk Arbeidsmandsforbund), næringsminister Cecilie Myrseth (Ap), Pål Julius Skogholt (SV) og Hanne Stenvaag (Rødt).

I Fredrikstad går toget fra Tollbodplassen 14.00, til Stortorvet. Der holder Jørn Eggum (leder, Fellesforbundet) og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) taler. Appeller ved Hannah Berg (Rødt) og Åse Heien (SV).

