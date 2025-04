Politiet forfulgte personbil før den kolliderte med buss på Lysaker

Først opplyste politiet til pressen at de ikke forfulgte bilen, men kort tid etter kom det kontrabeskjed:

– En patruljebil kjørte etter personbilen med blålys på da ulykken skjedde. Patruljebilen lå et stykke bak. Spesialenheten er rutinemessig varslet, skrev operasjonsleder Per-Ivar Iversen i Oslo politidistrikt i politiloggen.

Spesialenheten for politisaker bekrefter lørdag kveld at de åpner etterforskning av saken for å avklare hendelsesforløpet forut for ulykken.

– Etter ulykken ble det foretatt tekniske undersøkelser på stedet og Spesialenheten vil snarlig avhøre personer som var involvert i hendelsen, skriver Spesialenheten.

I forkant av ulykken ble personbilen stanset av politiet for kontroll etter å ha kjørt mot et skilt. Da føreren ble bedt om å vise ID, kjørte hun fra stedet, ifølge politiet.

Det var en kvinne i 20-årene som satt bak rattet i personbilen. Hun foretok en stygg forbikjøring etter å ha stukket fra politiet, og frontkolliderte deretter med bussen.

Sjåføren i bussen ble sammen med kvinnen i 20-årene alvorlig skadet. Begge ble fraktet til Ullevål sykehus.

Bussen ble fjernet fra stedet lørdag kveld, men Vegvesenet jobbet fortsatt med opprydning og å reparere et skadet rekkverk.

– Politiet vil fortsette med teknisk og taktisk etterforskning, blant annet vitneavhør, videosøk og undersøkelser av de involverte kjøretøyene, sier krimleder Thomas Pedersen Enger i Oslo politidistrikt.

