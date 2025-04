Moren til Gjert Ingebrigtsen i retten: – Jeg spekulerte på hvor ondskapen kom fra

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Friidrettstrener Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for fysisk og psykisk vold mot to av sine sju barn: datteren (18) og sønnen Jakob Ingebrigtsen. Han nekter straffskyld.

Torsdag vitnet hans mor (81) om hvordan hun reagerte da tre av barnebarna – Henrik, Filip og Jakob – gikk ut med en kronikk i VG om en oppvekst i frykt for far.

– Det var så grusomt, det var helt forferdelig og slo meg til marka. Jeg spekulerte på hvor all ondskapen kom fra, svarte kvinnen på spørsmål fra forsvarer Heidi Reisvang.

I kronikken hevder sønnene at faren brukte vold og trusler som en del av oppdragelsen.

– Det er helt grusomt. Det er bare usannheter, sa barnas farmor om innholdet i kronikken.

– Jeg skjemmes av å være bestemoren deres, sa hun litt senere, og beskyldte de tre løperbrødrene for å ha ødelagt den fornærmede datteren.

Hun hadde da i tillegg sagt at jenta hadde blitt «sur og grinete» i puberteten, og at hun reagerte på hvordan særlig sønnesønnene Henrik og Kristoffer «tok seg til rette i hjemmet».

Så verken vold, krangel eller frykt

I tillegg til en rekke episoder med fysisk vold, har de to fornærmede og tre av de andre søsknene fortalt om et ekstremt og uforutsigbart regelregime hjemme. Det er fortalt gjentakende kjefting, en utrygg hjemmesituasjon, konstant usikkerhet og frykt for farens reaksjoner.

Dette kjente ikke tiltaltes mor seg igjen i. Hun sa at hun hadde hatt «en fantastisk god kontakt med dem opp gjennom årene».

– Det var normale regler. Det var mat på bordet når det var middag. Helt greit, veldig greit. Jeg syns de hadde en helt normal oppdragelse.

Gjert Ingebrigtsens mor sier hun ikke har reagert på noe sønnen har gjort. Hun ville imidlertid ikke svare på direkte spørsmål om kroppsspråk og språkbruk mot barna, hans ordvalg eller om han var høylytt.

Advokat Reisvang spurte om grunnen til at hun ikke ville svare på spørsmålene.

– Det kan jeg ikke svare på. Og så er det måte på hva jeg husker også, svarte 81-åringen.

Les også: Gråtende Gjert Ingebrigtsen måtte forlate rettssalen

Brøt kontakten med farmor

Tiltaltes mor hadde ikke nærmere kjennskap til hendelsen i januar 2022, der sønnen ifølge tiltalen slo sin datter med et vått håndkle. Etter episoden brøt barna med faren som trener, og datteren flyttet ut.

– Jeg prøvde å ha kontakt med dem alle, ringe dem, sende melding. Jeg fikk ikke svar fra noen, så det var fåfengt, sa farmoren.

– Jeg inviterte alle mann alle til 80-årsdagen min i 2023. Jeg fikk ikke svar fra noen, kun tre ord fra Filip: «vi kommer ikke».

Vitnet ville ikke svare på hvorfor situasjonen er blitt som den er blitt i familien, men påtalemyndigheten leste opp hva hun har sagt i politiavhør: «For to år siden skjøv de faren til side», hadde hun sagt da, og at sønnen hadde opplyst om at han var sagt opp som trener.

Om årsaken til det, har Gjert Ingebrigtsens mor svart i avhør: «Det var det der med NN (den fornærmede datteren), det lille der, som var blitt til en kjempestor konflikt».

Senere torsdag skal en representant fra barnevernet og en venn/trener fra Sandnes IL vitne i rettssaken i Sør-Rogaland tingrett. Det er også ventet at en tidligere lærer skal vitne via videolink fra USA etter klokken 14.

Les også: Gjert Ingebrigtsens svigerdatter i retten: – En veldig fin og sammensveiset familie

Les også: Full strid om Gjert Ingebrigtsens påskereise til Spania: – Ubehagelig