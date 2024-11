Haaland-hattrick da Norge rykket opp med 5-0 over Kasakhstan og slovensk hjelp

Norge er A-nasjon for første gang etter at Slovenia utlignet til 1-1 mot Østerrike på tampen av kampen i Wien. Det betyr utviklende kamper mot gode lag høsten 2025 og trolig en ekstrasjanse i VM-kvalifiseringen om Norge trenger det.

Erling Braut Haaland scoret to ganger og Alexander Sørloth en i den første omgangen, alle etter forarbeid av Antonio Nusa. Etter pause fullførte Haaland sitt fjerde landslags-hattrick med assist fra Sander Berge, før Nusa satte punktum.

Norge revansjerte det bitre 0-0-resultatet i Almaty da nasjonsligaen ble innledet i september, men lenge så det ikke ut til å holde til opprykk. Østerrike ledet og dominerte, men greide ikke å vinne hjemme i Wien.

Solbakkens menn ble gruppevinner og har også gjort det de kan for å sikre at Norge blir seedet på nivå to og ikke tre når VM-kvalifiseringen trekkes 13. desember, med to klare seire under årets siste samling.

I løpet av søndagens kamper lå Norge an til førsteplass i gruppa fra Haaland ga Norge ledelsen i det 23. minutt til Romano Schmid gjorde 1-0 for Østerrike mot Slovenia i det 27. minutt, og igjen fra Adam Gnezda Cerin utlignet for Slovenia i det 82. minutt.

Dominerte

Foran et fullsatt Ullevaal gikk Norge offensivt til verks i sin 4-5-1-formasjon, som Ståle Solbakken vendte tilbake til fra start etter å ha valgt 4-4-2 i de fire foregående kampene. Etter seks minutter hadde Norge 5-0 i hjørnespark, og Leo Østigård ropte høyt på straffespark etter å ha blitt revet ned av to motspillere på ett av dem.

Julian Ryerson holdt dødballfoten varm også utover i omgangen. I det 13. minutt skjøt Kristian Thorstvedt rett utenfor på volley etter at keeper Stas Pokatilov bokset en corner rett til ham, og etter 21 minutter gikk en frisparkserve så vidt over Sørloth før den ble klarert til corner foran nesa på Haaland.

Gjennombruddet kom noen sekunder før halvspilt omgang, da Yerkin Tapalov slo en fæl tversoverpasning rett til Nusa. Han smatt mellom to motspillere og fyrte av et flatt skudd som Pokatilov så vidt greide å slå ut. Haaland knallet returen i mål.

Noen minutter senere fikk mange av tilskuerne med seg at også Østerrike tok ledelsen, men Norge fortsatte å fjerne spenning om utfallet av egen kamp.

Avgjort

I det 37. kom Nusa til innlegg etter et langt norsk innlegg mot et gjestelag som ble trykket langt tilbake. Ved lengste stolpe beveget Haaland seg inn bak ryggen på sin motspiller i akkurat rett øyeblikk og nikket i mål i lengste hjørne.

Norge ga seg ikke med det. I det 41. minutt gjorde Sørloth 3-0 med et kontant skudd i hjørne da Nuraly Alip nikket Nusas innlegg rett til ham.

Noen stygge taklinger fra Kasakhstan skapte temperatur i slutten av omgangen, og særlig var Sørloth misfornøyd med medfarten først Marcus Holmgren Pedersen og så Stian Gregersen fikk.

Etter pause hadde Haaland flere gode sjanser til å fullføre sitt hattrick. Morten Thorsby hadde et flott volleyskudd da Østigård nikket ballen til ham etter hjørnespark, men Pokatilov var god ved den og flere andre anledninger.

I det 71. minutt kunne han intet gjøre, da Berge vant ballen høyt på banen og satte opp Haaland. Lagkapteinen tok ballen forbi en motspiller og knallet den i hjørnet.

Nusa scoret sitt tredje mål under samlingen da han fem minutter senere skrudde ballen i lengste stolpe og inn.