Nusa om Ullevaals hyllest: – Utrolig gøy

– Jeg hørte det, definitivt. Det var utrolig gøy. Det minner meg om at det er det her jeg virkelig vil. Det er drømmen, sa 19-åringen da han rett etter Erling Braut Haaland møtte en samlet presse i intervjusonen på landslagsarenaen.

Nusa ble umiddelbart en publikumsfavoritt da han debuterte på landslaget i september i fjor, men han tok steget til et nytt nivå under denne samlingen, hvor han drev motspillerne til fortvilelse, scoret tre mål og gjorde forarbeid til tre da Norge vant 4-1 og 5-0.

Et par minutter etter kampslutt kunne de norske spillerne også løpe æresrunde på Ullevaal som gruppevinner og A-nasjon.

Tenkte ikke på det

– For å være ærlig tenkte jeg ikke på den andre kampen i det hele tatt, jeg fokuserte bare på vår. Derfor ble jeg litt sjokkert da jeg hørte at Østerrike og Slovenia spilte uavgjort. Vi hadde snakket om at vi måtte gjøre jobben i dag, og det var egentlig det eneste jeg tenkte på, sa Nusa.

Ståle Solbakken sa på pressekonferansen at det er tatt bevisste grep for å få det beste ut av den unge juvelen.

– Vi har satt ham opp riktig, for jeg mener at han er ganske mye bedre til venstre enn til høyre. Han får litt frihet, men ikke mye, og så handler det om å lage riktige konstellasjoner rundt ham. Og så er han stinn av selvtillit, for han vet han har tillit, sa landslagssjefen.

– Det er også veldig viktig at han har overskudd. De siste 4-5 kampene i Leipzig har han vært en slags grovarbeider. Han har løpt fram og tilbake, men ikke hatt noen maksaksjoner. Det er de som gjør at du kan gå forbi spillere, og da er det veldig viktig at han tas ned mellom kampene. Før den første kampen vår (i Slovenia) trente han ingenting, la han til.

Roste Rose

Solbakken er ikke fremmed for å ta en prat med Leipzig-trener Marco Rose om det.

– Jeg skal ikke blande meg i klubbenes vurderinger, men Rose er en fantastisk fyr som tåler en diskusjon, sa han.

– Jeg har pratet med Ståle om hvordan vi skal gjøre det. Det handler om kommunikasjon. Jeg er en ung spiller, og det gjelder å ta vare på evnen til å gjøre de tingene jeg kan i kamp mest mulig, sa Nusa selv.

Kvelder som søndagen nyter han.

– Det er ikke lenge siden landslagsdebuten min. Jeg tar bare dag for dag og er glad for at ting er blitt som de er blitt, sa han om karrieren, før han sluttet med å forsikre at han ikke hadde noen planer om å herje med de store gutta på festen slik han pleier å gjøre på banen.