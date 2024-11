Veien videre for landslaget: dette er mulige motstandere i opprykkskamper

Norsk hjemmeseier over Kasakhstan søndag er svært sannsynlig, østerriksk poengtap mot et slovensk lag som ble utklasset av Norge, litt mindre trolig. Begge deler må til for at Norge skal ende på topp og rykke rett opp.

Om Norge blir nummer to i sin gruppe, venter hjemme- og bortekamp mot en gruppetreer fra A-divisjonen i mars. Da handler det om retten til å spille på høyeste nivå i nasjonsligaen neste gang. Det har Norge aldri gjort.

Tirsdag kveld vil alle nasjonsligagruppene være ferdigspilt, og tre dager senere trekkes både sluttspillet for de åtte best plasserte i A-divisjonen og de ulike opp-/nedrykkskampene. I øyeblikket er dette Norges mulige motstandere i kamper om A-status:

Mulige rivaler

Gruppe 1: Polen (eventuelt Kroatia eller Skottland).

Gruppe 2: Belgia (eventuelt Israel).

Gruppe 3: Ungarn eller Nederland.

Gruppe 4: Serbia (eventuelt Danmark eller Sveits).

Med 2.-plass i nasjonsligagruppen vil ikke Norge kunne få en ekstrasjanse i omspill dersom laget ikke blir blant de to beste i sin VM-kvalifiseringsgruppe neste år. Opprykk vil derimot gi sterke motstandere i neste nasjonsliga om to år og nesten garantert ekstrasjanse om laget ikke lykkes i den ordinære EM-kvalifiseringen til sluttspillet i 2028.

Gull verdt

Torsdagens seier i Slovenia var gull verdt for Norges sjanser til å havne på 2. seedingsnivå når VM-kvalifiseringen trekkes 13. desember. Sannsynligheten for at Norge seedes på nivå to økte betraktelig, selv om det fortsatt ikke er sikkert.

Med en ny, og forventet, seier mot Kasakhstan på Ullevaal søndag vil det trolig være helt klart at Norge unngår å falle til tredje nivå i seedingen.

I øyeblikket er dette seedingsnivåene:

Nivå 1: Spania, Frankrike, Belgia, England, Nederland, Italia, Portugal, Tyskland, Kroatia, Danmark, Sveits, Østerrike.

Nivå 2: Polen, Ungarn, Serbia, Ukraina, Tyrkia, Sverige, Wales, Slovakia, Romania, Norge, Hellas, Tsjekkia.

Nivå 3: Skottland, Slovenia, Irland, Finland, Albania, Georgia, Island, Nord-Makedonia, Montenegro, Nord-Irland, Bosnia-Hercegovina, Israel.

Nivå 4: Bulgaria, Luxembourg, Kasakhstan, Aserbajdsjan, Estland, Kosovo, Kypros, Litauen, Belarus, Armenia, Færøyene, Latvia.

Nivå 5: Moldova, Malta, Liechtenstein, Gibraltar, Andorra, San Marino.

I VM-kvalifiseringen blir det seks grupper med fem lag og seks med fire lag. De 12 gruppevinnerne blir VM-klare, mens alle toerne og fire gruppevinnere fra nasjonsligaen skal gjøre opp om de fire siste VM-plassene i omspill.

