Nusa-magi som bestilt løftet Norge til viktig borteseier mot Slovenia

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nusa leverte akkurat det Ståle Solbakken bestilte av ham, to scoringer som fortjener glass og ramme på et museum for fotballkunst.

– Han har tryllet i alle hjemmekampene, og begeistret publikum. Nå spiller han mer for Leipzig, og da vil jeg pushe ham neste steg, til å bli bidra i en bortekamp med en utenomjordisk prestasjon, sa Solbakken onsdag.

Han fikk to stykker, en på hver side av Erling Braut Haalands 35. landslagsmål som ga Norge ledelsen for godt rett før pause.

I det 4. minutt tryllet Nusa ballen forbi tre motspillere og overlistet stjernekeeper Jan Oblak med en kontant avslutning ved nærmeste stolpe. I det 59. minutt lurte han to motspillere og skjøt via beinet til Zan Karnicnik i en bue over keeper og inn i lengste hjørne.

Da Nusa måtte ut, kom Jens Petter Hauge inn med Martin Ødegaards ledige 10-trøye og fastsatte resultatet med en ny fin scoring.

Med seieren har Norge sikret minst 2.-plass som gir opprykkskvalifisering i mars. Med norsk seier over tabelljumbo Kasakhstan på Ullevaal søndag vil et samtidig østerriksk poengtap mot Slovenia gjøre Norge til gruppevinner og A-nasjon for første gang.

Det vil i så fall nesten sikkert også gi en ekstrasjanse i omspill dersom Norge ikke blir blant de to beste i sin VM-kvalifiseringsgruppe neste år.

Fotballmagi

Før det var spilt fire minutter stilnet Nusa 16.000 slovenere inkludert Uefa-president Aleksander Ceferin med litt fotballmagi og Norges ledermål. Han fikk ballen fra Alexander Sørloth, førte den forbi tre motspillere og overrumplet Oblak med avslutningen i nærmeste hjørne.

Norge dominerte innledningen av kampen, og publikum pep i frustrasjon mens de norske trillet ball. Men hjemmelagets første mulighet i det 19. minutt satte fyr på publikum og kampen. Jan Mlakar nikket i tverrliggeren, og Julian Ryerson klarerte med nød og neppe returen foran Sesko. Men Torbjørn Heggem hadde vært i kroppen på Mlakar, og dommer Michael Oliver dømte straffespark.

Både Norges spillere og benken protesterte kraftig, men VAR omgjorde ikke beslutningen, og Sesko kunne banke inn 1-1 fra straffemerket.

Kampen åpnet seg opp, og det ble store sjanser til begge lag etter rotete og oppjaget spill på en veldig dårlig bane. I det 26. minutt slo Sander Berge en flott bakromspasning til Haaland, som knallet ballen i stolpen bak en sjanseløs Oblak.

I motsatt ende av banen ble Norge to ganger reddet av Egil Selvik. I det 38. minutt ble Sesko spilt gjennom, men Selvik rykket ut og vant duellen. Tre minutter senere flikket Mlakar et innlegg fra høyre, men Selvik slengte ut beinet og reddet via stolpen.

Les kommentar: Å følge fotballandslaget er som å ta den drøyeste berg-og-dal-banen på Tusenfryd (+)

Stor Berge

Det var likevel Norge som skulle gå til pause med ledelse, etter en scoring regissert av midtbanesjef Berge, som var stor på Stozice stadion. Han vant ballen og tredde den nydelig gjennom til Haaland, som hadde startet perfekt og scoret enkelt alene med Oblak.

Ved pause la Solbakken om fra 4-4-2 til 4-5-1. Norge hadde stort sett kontroll og overtak, men opplevde noen skrekksekunder da Heggem mislyktes med et klareringsspark og tapte en duell med Sesko. Leo Østigård hindret utligning med en blokkering.

Etter det var det norske som skapte sjanser. Sørloth kom til en stor mulighet etter fint norsk spill, og så tryllet Nusa igjen. Han rundlurte Petar Stojanovic og scoret via Karnicnik.

Ryerson og Morten Thorsby hadde store sjanser til å øke seiersmarginen, men det var Hauge som i det 82. minutt vendte bort Vanja Drkusic og skjøt inn kampens siste mål. Nå blir det full spenning i søndagens avslutningsrunde.

Slovenia har mye å spille for i Østerrike, for med seier vil laget ta 2.-plassen og sende østerrikerne ut i nedrykkskvalifisering.

Les også: Dette spiller Norge om i Slovenia – opprykk og lettere vei til mesterskap

---

Kampfakta

Nations League gruppe B3, kampdag 5:

Slovenia – Norge 1-4 (1-2)

Stozice stadion

16.000 tilskuere

Mål: 0-1 Antonio Nusa (4), 1-1 Benjamin Sesko (str. 21), 1-2 Erling Braut Haaland (45), 1-3 Nusa (59), 1-4 Jens Petter Hauge (82).

Dommer: Michael Oliver, England.

Gult kort: Torbjørn Heggem (19), Norge.

Lagene:

Norge (4-4-2): Egil Selvik – Marcus Holmgren Pedersen, Leo Østigård, Torbjørn Heggem (Stian Greersen fra 87.), Julian Ryerson – Aron Dønnum (Morten Thorsby fra 46.), Lasse Berg Johnsen (Kristian Thorstvedt fra 60.), Sander Berge, Antonio Nusa (Jens Petter Hauge fra 71.) – Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland (Jørgen Strand Larsen fra 87.).

Slovenia (4-4-2): Jan Oblak – Zan Karnicnik (David Brekalo fra 72.), Vanja Drkusic, Jaka Bijol, Erik Janza – Petar Stojanovic (Svit Seslar fra 80.), Adam Gnezda Cerin (Jasmin Kurtic fra 81.), Timi Elsnik, Jan Mlakar (Sandi Lovric fra 72.) – Zan Vipotnik (Zan Celar fra72.), Benjamin Sesko.

---