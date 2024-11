Antonio Nusa: Trollmannen fra Langhus

Antonio Nusa ble utfordret av Ståle Solbakken om at han også måtte prestere på bortebane for landslaget. Svaret kom i Ljubljana denne torsdagskvelden. På sin venstrekant fortsatte han å leke med slovenerne slik han gjorde på Ullevaal i 3-0-seieren tidligere i høst.

Dermed fikk vi en landskamp som ikke handlet om Erling Braut Haalands flotte scoring i tillegg til hans klokkerene stolpetreff. Det var en 19-åring fra Langhus, ti daglig i Red Bull Leipzig i tysk Bundesliga, som fikk landslaget opp på beina igjen. Knockouten mot Østerrike ble fulgt opp av en sterk borteseier i Slovenia, deres første nederlag på hjemmebane på to og et halvt år.

Antonio Nusas finterepertoar har han vist i hele oppveksten, men det store norske publikum har ikke fått sett det på nært hold. Han spilte bare elleve kamper for Stabæk på øverste nivå i Norge før han forsvant ut i Europa. Ja, han var litt heldig ved begge scoringene. Jan Oblak kunne reddet den første, han fikk hjelp av et slovensk bein ved den andre, men det geniale er hvordan han kommer seg i posisjon. For oss godt over 60 må vi kanskje tilbake til Roald Kniksen Jensen for å finne noe lignende med norsk pass. Men det var en annen tid i et helt annet tempo.

Dermed er Norge med i vinnerkampen igjen i denne pulja i nasjonsligaen, som avsluttes med hjemmekampen mot Kasakhstan på Ullevaal stadion søndag kveld. Østerrike er fortsatt favoritt til å vinne pulja, Norge er sikret andreplassen som gir en omspillsmulighet i mars som Norge må ta vare på. Skulle Østerrike og Slovenia spille uavgjort søndag samtidig som Norge vinner, er Norge plutselig puljevinner med opprykk til øverste nivå. Det er bare å fylle opp Ullevaal denne søndagen også.

Norge har over to kamper scoret sju mål mot et av sommerens fotball-EMs gjerrigste lag. Keeper Jan Oblak er rangert som en av verdens beste i sin daglige dont i Atlético Madrid. Sju baklengs mot et norsk lag som ikke engang var kvalifisert for mesterskapet, svir.

Det er lov å håpe at berg-og-dal-bane-ferden med dette laget tar en pause og at vi kan få to seirer på rad. Det kan i beste fall gi seier i pulja, men avhengig av resultatet mellom Østerrike og Slovenia samme kveld.

For at Norge svinger fra det begredelige til det festlige er norsk publikum altfor godt vant til. Men i tillegg til Nusas og Haalands scoringer fikk vi se en briljant Sander Berge styre denne midtbanen med sin stoiske ro. Hans målgivende pasning til Braut Haaland var enda et av kampens høydepunkter. Han var Norges suverene ener, ved siden av trollmannen fra Langhus. At Nusas innbytter, Jens Petter Hauge, scoret Norges fjerde mål, bare fullførte fortellingen om gjenreisningen av dette norske laget.

Det var en enklere kveld for Erling Braut Haaland å være kaptein på også. Han har fått oppleve kontrastene i sine to oppdrag som kaptein. 1–5 for Østerrike ble vendt til 4–1 over Slovenia, begge kampene på bortebane. Fotball er ikke lett å få så mye klokt ut av. Det store spørsmålet er når dette landslaget skal bli stabilt.

Å forutsi hvordan et norsk landslag vil se ut, er alltid en spennende øvelse for nerdene. Men at Norge skulle starte med Lasse Berg Johnsen og Torbjørn Heggem i årets siste bortekamp av stor betydning, ville nok sprengt oddsen. Men slik er det i en global fotballverden der vi har spillere i stadig flere land. Berg Johnsens innsats for de svenske seriemestrene Malmö har gått under radaren for de fleste her hjemme. Det er sjelden at en spiller uten aldersbestemte landskamper tar steget opp.

Heggem var involvert i Slovenias scoring og ble reddet av gongongen ved en senere anledning. Dette laget hadde i praksis ingen fullverdige treninger bak seg. Da kom storseieren. Signert Antonio Nusa. Og savnet av Martin Ødegaard var aldri noe tema denne kvelden.





